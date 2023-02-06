Dünya liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları: Her türlü yardıma hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI GENEL SEKRETERİ'NDEN DEPREM NEDENİYLE TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI



Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, depremi ve depremde yaşanan can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

TDT olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Ömüraliyev, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk halkının gücünün ve direncinin bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye'mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: TÜRKİYE'YE YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ



Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev mesajında, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG: TÜRK HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.

ZELENSKİ: UKRAYNA TÜRKİYE'YE GEREKEN YARDIMI SUNMAYA HAZIR



Twitter paylaşımında Zelenski, "Türkiye'deki depremin sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi şok edici. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Dost Türkiye halkının yanındayız, gereken yardımı sunmaya hazırız" dedi.