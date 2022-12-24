Dünya Türkiye'yi konuştu! Peş peşe hamlelerimiz ses getirdi

Türkiye'nin 2022'nin ilk altı ayındaki dış politikasında bazı ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğu arabuluculuk rolü ön planda oldu.

AA muhabiri, Türkiye'nin dış politikasında 2022'nin ilk 6 ayında öne çıkan gelişmeleri derledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bu yıl Ankara'da ağırladığı ilk misafiri Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome oldu. Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede Çavuşoğlu ve Diome, terörle mücadele ve ticari ilişkiler olmak üzere iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Kazakistan'daki gösteriler gündemiyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı, 11 Ocak'ta çevrim içi yapıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kazakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

- TÜRKİYE-ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİNİN İLKİ YAPILDI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için ilk toplantı, 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı. Toplantı kapsamında Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan görüşme gerçekleştirdi.

- İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Türkiye'nin dış politikasında bu yıl öne çıkan konulardan biri de İsrail ile normalleşme oldu. Bakan Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Bu dönemde İsrail ve Ermenistan'ın yanı sıra Körfez ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi için de önemli adımlar atıldı. Çavuşoğlu, 30 Ocak'ta Manama'ya yaptığı ziyarette Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile görüştü. Çavuşoğlu'nun ziyareti, Türkiye'den Bahreyn'e 5 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli gündem maddesi haline geldi. Türkiye, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması ve savaşın sonlanması için yoğun diplomasi yürüttü.

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Şubat'ta yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı. Bunun yanı sıra Çavuşoğlu, 26 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de telefonda görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, Ukrayna'daki savaşın durdurulması çağrısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması hususlarını ele aldı.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 4 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Yoğun diplomasi trafiğine devam eden Çavuşoğlu, 6 Mart'ta Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

- TÜRKİYE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TARAFLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Ankara, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanması ve muharebenin sona ermesi için yoğun çaba sarf etti.

Türkiye, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi için Rus ve Ukraynalı tarafları, biri Antalya'da, diğeri de İstanbul'da olmak üzere 2 kez bir araya getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türkiye'nin arabuluculuğunda Çavuşoğlu'nun da katılımıyla iki ülkenin dışişleri bakanları, ilk kez 10 Mart'ta ADF'ye katılmak üzere bulundukları Antalya'da bir araya geldi.

Bu toplantının ardından Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri, 29 Mart'ta İstanbul'da görüştü.

Bu görüşmedeki müzakerelerde iki taraf arasında ciddi ilerleme kaydedilse de Rus güçlerinin çekilmesinden sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki İrpin ve Buça'dan gelen görüntülerin ardından bu ilerlemeye gölge düştü.

- ÇAVUŞOĞLU, ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MİRZOYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dünyanın en önemli zirvelerinden biri haline gelen ADF, Lavrov-Kuleba görüşmesinin yanı sıra bir önemli görüşmeye daha sahne oldu. Bakan Çavuşoğlu, 12 Mart'ta ADF'ye katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi. Bu görüşme, Türkiye ile Ermenistan arasında yaklaşık 9 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyinde yapılan ilk toplantı olarak kayıtlara geçti.

Çavuşoğlu, 16 Mart'ta resmi ziyaret kapsamında gittiği Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşme sonrası Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, savaşın sona erdirilip barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Moskova ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, 17 Mart'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 21 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı oturumuna katıldı.

26 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Doha Forumu"na katılan Çavuşoğlu, birçok mevkidaşıyla görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, 7 Nisan'da Brüksel'de yapılan ve öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

- ÇAVUŞOĞLU'NUN GÜNEY AMERİKA TURU

Bakan Çavuşoğlu, 23-30 Nisan tarihlerinde sırayla Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı ziyaret etti.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısı, 11 Mayıs'ta Fas'ın Marakeş kentinde düzenlendi. Toplantıya katılan Çavuşoğlu, birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler yaptı.

- İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU

15 Mayıs'ta NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak için Berlin'de bulunan Çavuşoğlu, dönemin İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Finlandiya ve İsveç, 18 Mayıs'ta NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

Çavuşoğlu, 18 Mayıs'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu ile Guterres, Rusya-Ukrayna savaşını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu, yine BM Genel Merkezinde ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna değinerek, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

- FİLİSTİN VE İSRAİL'E ZİYARET

Bakan Çavuşoğlu'nun bu yıl öne çıkan ziyaretlerinden biri de 24-25 Mayıs'ta sırayla Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyaretler oldu.

Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Ramallah'ta önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ardından da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin ziyaretinin ardından İsrail'e geçen Çavuşoğlu, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun ziyareti, 15 yıl sonra Türkiye'den İsrail'e dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 27 Mayıs'ta Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

- YABANCI DİLLERDEKİ "TURKEY", "TÜRKİYE" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

BM, 1 Haziran'da Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

Çavuşoğlu, 8 Haziran'da resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinin ana gündemini Rusya ve Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilebilmesi için atılabilecek adımlar oluşturdu.

Bakan Çavuşoğlu, 16-19 Haziran'da sırayla Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Kosova'yı ziyaret etti.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, 23 Haziran'da Ankara'da Çavuşoğlu tarafından ağırlandı. Çavuşoğlu-Truss görüşmesinde öne çıkan konu Ukrayna ve Rus tahılının dünyaya ihraç edilebilmesi için atılabilecek adımlar oldu.

Bu ziyaretten bir gün sonra da dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ankara'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Lapid ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülkenin diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmalar başlattığını duyurdu.

Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

- TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ ARASINDA ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANDI

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye'nin bu yılki dış politikasında öne çıkan bir başka gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek için 28 Haziran'da İspanya'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Madrid'deki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dönemin İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme yapıldı.

Görüşmenin ardından 28 Haziran'da Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı.

Muhtırada Türkiye, Finlandiya ve İsveç, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar verdi. Ayrıca Finlandiya ve İsveç'in, Avrupa İade Sözleşmesi ile uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak, Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyması ve Türkiye ile iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdi düzenlemeler yapması kararlaştırıldı.

Söz konusu muhtırada Finlandiya ve İsveç'in, terör örgütü PKK'nın ve bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatması ve bunları yasaklaması gibi maddeler de yer aldı.

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA BU YILIN İKİNCİ YARISINDA TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI ÖNE ÇIKTI

Türk dış politikasında, 2022'nin ikinci altı ayında Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda krizinin çözümüne odaklanılırken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuru sürecine dair görüşmeler de öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Yılın ikinci yarısında Türk dış politikası, Tahıl Koridoru Anlaşması'na, NATO'nun genişleme sürecine, bölgesel ve küresel düzeyde çeşitli aktörlerle ilişkilerin geliştirilmesine odaklandı.

Gıda krizinin çözümü konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna ve Rusya'nın gıda ürünlerini dünya piyasasına ulaştırabilmesi için 22 Temmuz'da imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Temmuz'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Bali'de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

- TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 22 Temmuz'da düzenlendi.

Anlaşma kapsamında İstanbul'da Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den temsilcilerin bulunduğu Ortak Koordinasyon Merkezi kurulurken BM, Türkiye ve Ukrayna'nın, gemileri denetlemesine karar verildi.

- DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM ETTİ

Çavuşoğlu, 1 Ağustos'ta, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle telefonda görüşerek sağduyunun hakim kılınması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 2 Ağustos'ta Taşkent'e giden Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov ile görüştü.

Bakan, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de 3 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 4 Ağustos'ta telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna bağlamında tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmelerle ikili ilişkileri ele aldı.

2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü bu yıl "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temasıyla 6-12 Ağustos'ta Ankara'da düzenlendi.

- İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI ALINDI

Bakan Çavuşoğlu, 17 Ağustos'ta Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevine, 6 Ekim'de Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar getirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 6 Eylül'de, 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan, Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de değinilen mektuplar gönderildi.

- NEW YORK'TA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 77. GENEL KURULU KAPSAMINDAKİ GÖRÜŞMELER

Çavuşoğlu, 20 Eylül'de BM 77. Genel Kurulu için geldiği New York'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

New York'ta ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı ikili görüşmede Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ermenistan-Azerbaycan ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Aynı tarihte Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.

Çavuşoğlu, 22 Eylül'de, New York'taki Türkevi binasında, Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

- DİPLOMATİK TEMASLAR EKİMDE DE SÜRDÜ

Çavuşoğlu, 3 Ekim'de günübirlik resmi ziyaret için gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenleyerek Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Çavuşoğlu, 14 Ekim'de, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde 17 Ekim'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılışında Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kapsamlı barış anlaşmasının, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı, huzuru ve refahı için son derece önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 25 Ekim'de 8. Afrika'da Barış ve Güvenlik için Uluslararası Dakar Forumu kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve Uluslararası Dakar Forumu arasında işbirliği yapılmasını öngören mutabakat muhtırasını imzaladı.

- TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 2 Kasım'da telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca Çavuşoğlu, Guterres ve Lavrov ile de tahıl koridoru hakkında ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Çavuşoğlu'nun, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında Guterres'e bilgi verdiği, Lavrov ile de tahıl koridoru hakkında son gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

- NATO GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE'DE

Çavuşoğlu, 3 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna krizi, Türkiye'nin arabuluculuğu ve tahıl koridoru anlaşmasına değinildi. Ayrıca taraflar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemine de vurgu yapıldı.

4 Kasım'da Sir Bani Yas Forumu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

- KKTC, TDT'YE GÖZLEMCİ ÜYE OLDU

Çavuşoğlu, 10 Kasım'da da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te TDT Zirvesi Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Çavuşoğlu, 11 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) TDT'ye gözlemci üye olarak kabul edildiğini ve Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu açıkladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, BM ve Türkiye'nin girişimleriyle 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile 24 Kasım'da telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu, NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldı. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, 25 Kasım'da Kazakistan'da düzenlenen "Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı"nın açılışında konuştu ve görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, 29 Kasım'da İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

- AGİT 29. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI

Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta Polonya'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde, Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumuna Çavuşoğlu da katıldı. Forum kapsamında "Özel Diyalog" oturumuna iştirak eden Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair soruları yanıtladı.

- AVAZA LİDERLER ZİRVESİ

Çavuşoğlu, 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ın Avaza şehrindeki "Avaza Liderler Zirvesi" öncesi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında ve zirve sonrası basın toplantısında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile açıklamalarda bulundu.

- İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BİLLSTRÖM İLE GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, aynı tarihte İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Billström ve Çavuşoğlu arasındaki görüşmede ve ortak basın toplantısında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü mutabakata, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki taleplerine yönelik İsveç'in girişimlerine, NATO'ya ve Rusya-Ukrayna savaşına değinildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda yapılan üçlü mutabakattaki yükümlülüklerine işaret ederek "Özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok." dedi.

Üçlü ahitname hükümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç'in bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini ve faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Ayrıca terörle mücadelede de çifte standarda düşmeden hep birlikte işbirliği yapmamız gerekiyor. Sizlerin açıklamalarınızda görüyoruz ama somut adımlarda da net bir şekilde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, aynı gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeleri, NATO'nun genişlemesini, Türkiye'nin F-16 tedarik sürecini ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldı.