Dünya yaptırım uygulayacak

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim’de, İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

45 KİŞİ İFADE VERECEK

Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konsolosluk çalışanı beş Türk’ün ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında, aralarında Türk ve yabancı uyruklu 22 çalışanın “tanık” sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta cuma günü 23 çalışanın tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında toplamda 45 kişinin ifadesine başvuracak.

‘TANIK’LAR ANLATTI

‘Tanık’ sıfatıyla ifadesi alınan konsolosluk görevlilerine “olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları” soruldu. Görevlilerin “olay günü kendilerine izin verilmesi gibi durumun olmadığını ve normal mesai bitiminde (saat 15.30) konsolosluktan ayrıldıklarını” söylediği aktarıldı. İfade işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan konsoloslukta şoför olarak çalıştığını anlattı ve “Mesaisi devam ederken konsolosluktan gönderilmedi ve ekstra bir göreve gitmediğim için içeri giren Kaçıkçı ve 15 kişiyi görmedim” dedi.

KRALDAN OĞLUNA BAŞSAĞLIĞI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah’ı arayarak başsağlığı diledi. Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.

SIR ARAÇ OTOPARKTA BULUNDU Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik plakalı lüks bir otomobilin Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Sultangazi’deki bir otoparka bırakıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarında şoförün aracı otoparka bıraktıp uzaklaştığı görülüyor. Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, otoparka bıraktığı 34 CC 1736 diplomatik plakalı Mercedes’in bulunması Kaşıkçı’nın bu araçla mı dışarı çıkarıldığı sorusunu akıllara getirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulunurken, görüntüler üzerinden yapılan incelemede18 Ekim’de diplomatik bir aracın daha otoparka girdiği ve kısa sürede çıktığı belirlirlendi. DUBLÖR OYUNU Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik ekibin içinde yer alan Muhammed M. Almadani, Kaşıkçı’nın konsolosluktan sağ salim çıktığı izlenimi vermek için üzerinde Kaşıkçı’nın elbiseleri ve gözlüğüyle dışarı çıktı. İlk etapta Kaşıkçı ile Almadani’nin birbirlerine çok benzediği anlaşılırken, fotoğraftaki iki ayrıntı ise dikkat çekti. Kaşıkçı’nın aksine Almadani’nin saçları var ve Kaşıkçı, kundura ayakkabı ile konsolosluğa giriş yaparken Almadani çıkış görüntülerinde spor ayakkabı olduğu görüldü. ÜLKELERDEN TEPKİ YAĞDI Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünün resmen açıklanmasının ardından tüm dünyadan tepki yağdı ve dünya liderleri yaptırım kararı aldı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi topluluklar da tepki göstererek “Şeffaf, kapsamlı, hızlı ve adil” soruşturma istedi. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Biz, Kararlıyız. Bunu meydana çıkaracağız’ dedik. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü (bugün) grup toplantısında yapacağım çünkü burada adaleti arıyoruz. Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. Bütün çıplaklığıyla” açıklamasında bulunarak gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili bilgi vereceğini paylaştı. Merkel silah satışını durduruyor

Almanya Şansölyesi Angela Merkel “Suudi Arabistan’dan ölümün arka planıyla ilgili saydamlık bekliyoruz.” ifadesi kullanıldı. Şansölye Merkel, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin “Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz. Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan’a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor. Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılama” dedi.