Dünyadan ''Terörsüz Türkiye'' sürecine yoğun ilgi! Çelik: Erdoğan'ın konuşması büyük yankı buldu

Terör meselesinin sona ereceğini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmanın tüm dünyada yankı bulduğunu söyledi.

Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünyada geniş yankı buldu. Terör meselesi sona erecek. Sürecin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye tablosu bölge için de ilham kaynağı olacak. Silahların imha edilmesi önemli. Terörsüz Türkiye kesintisiz sürecek. PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı.

Çatışmaların çıktığı bir dönemde Türkiye'nin terör meselesini sona erdirmek konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafından ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MECLİS KOMİSYONU

Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Meclis bir göz olarak devreye girmiş olacak. Sürece önderlik etmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın devlet kadrolarına verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında.

(Terörsüz Türkiye Hedefi) Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sürecin tamamlanması ile birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendine misyon üretmeye çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

Terörle mücadele konusunda cumhuriyet tarihinin en yüksek nitelikli, en yüksek donanımlı mücadelenin verdiği yılları geçirdik. TSK ve MİT en yüksek donanımla vatan savunmasını yapmaya devam ediyor.