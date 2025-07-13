İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dünyadan ''Terörsüz Türkiye'' sürecine yoğun ilgi! Çelik: Erdoğan'ın konuşması büyük yankı buldu
Politika

Dünyadan ''Terörsüz Türkiye'' sürecine yoğun ilgi! Çelik: Erdoğan'ın konuşması büyük yankı buldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör meselesinin sona ereceğinin altını çizen Çelik, 'Çatışmaların çıktığı bir dönemde Türkiye'nin terör meselesini sona erdirmek konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafından ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünyada büyük yankı buldu. Terörsüz Türkiye tablosu bölge için ilham kaynağı oldu.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 11:46 - Güncelleme:
Dünyadan ''Terörsüz Türkiye'' sürecine yoğun ilgi! Çelik: Erdoğan'ın konuşması büyük yankı buldu
ABONE OL

Terör meselesinin sona ereceğini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmanın tüm dünyada yankı bulduğunu söyledi.

Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünyada geniş yankı buldu. Terör meselesi sona erecek. Sürecin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye tablosu bölge için de ilham kaynağı olacak. Silahların imha edilmesi önemli. Terörsüz Türkiye kesintisiz sürecek. PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı.

Çatışmaların çıktığı bir dönemde Türkiye'nin terör meselesini sona erdirmek konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafından ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MECLİS KOMİSYONU

Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Meclis bir göz olarak devreye girmiş olacak. Sürece önderlik etmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın devlet kadrolarına verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında.

(Terörsüz Türkiye Hedefi) Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sürecin tamamlanması ile birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendine misyon üretmeye çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

Terörle mücadele konusunda cumhuriyet tarihinin en yüksek nitelikli, en yüksek donanımlı mücadelenin verdiği yılları geçirdik. TSK ve MİT en yüksek donanımla vatan savunmasını yapmaya devam ediyor.

  • terör meselesi sona erdirme
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • dünya ilgisi

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.