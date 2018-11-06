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Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo’daki Ortadoğu Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk Dış Politikası ve Ortadoğu’daki Güncel Gelişmeler Semineri”nde konuştu.

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Çavuşoğlu, Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerle istikrar ve kalkınmada güven artırıcı adımlar attığını belirterek, “Biz, Türkiye olarak kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Tüm zorluklara rağmen ülkemizin istikrarının ekonomik olarak büyümesi, güçlenmesi için her türlü tedbiri alıyoruz” dedi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye 3,5 milyon Suriyelinin yanı sıra diğer ülkelerden kişilere de ev sahipliği yapıyor. Sadece Suriyeli mültecilere 33 milyar dolar harcadık. İnsani yardımlarda da birinci sıradayız. Bununla da gurur duyuyoruz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olmaktan gurur duyuyoruz.

PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ 

Çavuşoğlu seminerin ardından Japonya’nın başkenti Tokyo’da Dışişleri Bakanlığına ait İkura Konukevi’nde Japon mevkidaşı Taro Kono ile ikili görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, mevkidaşıyla görüşmelerinde müzakeresi yürütülen Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Türkiye’de birlikte hayata geçirilmesi planlanan bazı projeler ile Japonya-Türkiye Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi konuları ele alacaklarını söyledi.      

2019 TÜRK YILI 

Çavuşoğlu, “2019 yılının Japonya’da Türk Kültür yılı olarak kutlanmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikler için çalışmalarımızı şimdiden başlattık” açıklamasında bulundu. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin Ortadoğu ile yakından ilgilendiğini belirterek, “Ortadoğu bölgesinde büyük rol üstlenen Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır. Onun için siyaset, ekonomi, kültür, afet alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek istiyorum” dedi. 

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