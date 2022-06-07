Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana ateşkes için kritik adımlar atan Türkiye, dünyada başlaması muhtemel gıda krizinin önüne geçmek için de kilit rol oynuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması için bugün Ankara'da olması bekleniyor, ancak görüşmeler yarın yapılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraflar çekincelerin giderilmesi halinde Ukrayna limanlarında gemi trafiğinin koordineli şekilde yapılmasına sıcak bakıyor. Dünyanın yakından izleyeceği görüşme için talebin Lavrov'dan gelmesi de bu durumu destekliyor.

ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK

Sabah'ın haberine göre, Türkiye ivedi bir şekilde tarafların çekincelerinin bir an önce giderilerek güvenli bir koridor oluşturulmasını istiyor. Ankara muhataplarına Ukrayna limanlarının açıklarındaki mayınların temizlenmesi, gemilerin sefer süresi ve koridorun hazırlanması göze alındığında geçecek sürenin hesaba katılması gerektiğini iletiyor. Bu kapsamda önemli kararların alınma ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan tarafların lojistik, askeri ve tarım gibi farklı alanlarda uzmanların bir araya gelerek konu üzerinde çalışması gerekliliği üzerinde duruluyor. Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde ayrıca bir an önce Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için atılması gereken adımlar da masada olacak.

SURİYE OPERASYONU

Görüşmelerde Suriye'deki genel durum, anayasal süreç ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon da ele alınacak. Rusya, Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türkiye'ye belirlenen bölgelerde terör örgütü PKK/ YPG/PYD unsurlarının temizlenmesi yönünde taahhütte bulundu, buna karşın teröristler Türkiye'nin harekât bölgelerine roket saldırıları gerçekleştirdi.

İSVEÇ-FİNLANDİYA MASADA

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun Rusya tarafında yarattığı güvenlik endişesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ankara, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına sıcak bakmıyor.