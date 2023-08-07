Dünyanın gözü bu zirvede! Rus basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teklifte bulunacak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu rolünü üstlenen Türkiye, küresel çapta yaşanması muhtemel gıda krizini önlemek için oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için çift yönlü bir diplomasi yürütüyor.

UKRAYNA: ERDOĞAN, PUTİN'İN ANLAŞMAYA DÖNMESİNİ SAĞLAYABİLECEK TEK LİDER

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirirken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise "Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenski ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ 4. KEZ UZATILMASI HEDEFLENİYOR



Karadeniz'deki tahıl koridorunun süresi, 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren Türkiye'nin yürüttüğü lider diplomasisi ile 120 gün uzatıldı. İkinci uzatma 19 Mart 2023'te sağlandı. Rusya'nın tutumu nedeniyle ikinci uzatmanın süresi 60 gün olarak belirlendi. Anlaşma 19 Mayıs tarihinden itibaren de Türkiye'nin etkin lider diplomasisi ile 3'üncü kez iki ay süreli olarak uzatıldı. Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Ortadoğu'ya taşındı. Uzmanlar anlaşmanın sonlanmasının gıda krizi gibi risklerine dikkat çekiyor.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE



Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Uluslararası ajanslar daha önce de ara buluculuğu ile dünyayı zordan kurtaran Türkiye'nin tekrar aynı girişimde bulunacağını umuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TEKLİF



Ukrayna-Rusya savaşı son sürat devam ederken dünyanın umutla beklediği haber Rusya'dan geldi. Rus basını barış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha devreye girmeye hazırlandığını yazdı. Rus medyasında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek.

PUTİN, TÜRKİYE'YE GELİYOR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.