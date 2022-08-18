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Politika

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya basınında: Şimdiden çok şey başarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme dünya medyasında geniş yer buldu. France 24`te, 'Erdoğan`ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı' ifadesi kullanıldı.

TRT Haber18 Ağustos 2022 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy`nin daveti üzerine Polonya üzerinden, kara yoluyla Ukrayna`nın Lviv kentine gitti.

Erdoğan`a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, toplantının gündeminde tahıl sevkiyatı ve Zaporijya olduğunu söyledi.

Sputnik News`te BM Başkanı`nın tansiyonun düşürülmesi çabaları kapsamında Türkiye - Ukrayna görüşmelerine katıldığı ifade edildi.

France 24`te, "Erdoğan`ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı" ifadesi kullanıldı.

Independent, Türkiye`nin tahıl anlaşmasına aracılık ettiğinin altını çizdi.

El Cezire ise Lviv`deki görüşmenin barış için bir şans olduğunu yazdı.

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