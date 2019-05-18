Dünyanın gözü Denizkurdu'nda

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 8 Mart’ta tamamlanan ve birçok ilklerin yaşandığı Mavi Vatan Tatbikatı’ndan sonra 13 Mayıs’ta başlattığı ve tarihinin en görkemli tatbikatlarından biri olan ‘Denizkurdu-2019’ dünyada yankı uyandırdı. Anadolu’yu çevreleyen üç denizde Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı ‘Denizkurdu-2019’ ile göz doldurdu.

YUNAN RAHATSIZ

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında yer alan 34 ülke medyası tatbikat hakkında haberler yayımladı. Türkiye’nin art arda yaptığı büyük çaplı tatbikatlar en çok da Yunanı rahatsız etti. Savunma sanayiinde Türkiye’yi mercek altına alan Yunanistan, ‘Denizkurdu’ tatbikatını da yakından takip etti. Armynow isimli Yunan haber sitesinde yer alan değerlendirmede yapılan tatbikatla ilgili “Türkiye, yaşanan ekonomik krize ve iç sorunlarına rağmen Denizkurdu tatbikatını yapıyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de sondaj platformunu bütün kınamalara rağmen bölgeye gönderdi ve faaliyetlerine devam etti. Bu son tatbikat Türkiye’nin, bölgesel güç statüsünü kuvvetlendirmek için çabalarını sürdürdüğünün göstergesi” denildi.