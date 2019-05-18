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Dünyanın gözü Denizkurdu'nda

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri sonucu dünyadan gelen tehditlere ‘Denizkurdu 2019’ tatbikatıyla cevap veriyor. Yunan basını tatbikatı “Türkiye bölgesel güç statüsünü kuvvetlendiriyor” olarak değerlendirdi. 

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 8 Mart’ta tamamlanan ve birçok ilklerin yaşandığı Mavi Vatan Tatbikatı’ndan sonra 13 Mayıs’ta başlattığı ve tarihinin en görkemli tatbikatlarından biri olan ‘Denizkurdu-2019’ dünyada yankı uyandırdı. Anadolu’yu çevreleyen üç denizde Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı ‘Denizkurdu-2019’ ile göz doldurdu. 

YUNAN RAHATSIZ 

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında yer alan 34 ülke medyası tatbikat hakkında haberler yayımladı. Türkiye’nin art arda yaptığı büyük çaplı tatbikatlar en çok da Yunanı rahatsız etti. Savunma sanayiinde Türkiye’yi mercek altına alan Yunanistan, ‘Denizkurdu’ tatbikatını da yakından takip etti. Armynow isimli Yunan haber sitesinde yer alan değerlendirmede yapılan tatbikatla ilgili “Türkiye, yaşanan ekonomik krize ve iç sorunlarına rağmen Denizkurdu tatbikatını yapıyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de sondaj platformunu bütün kınamalara rağmen bölgeye gönderdi ve faaliyetlerine devam etti. Bu son tatbikat Türkiye’nin, bölgesel güç statüsünü kuvvetlendirmek için çabalarını sürdürdüğünün göstergesi” denildi. 

Yunan basınında önceki gün yer alan haberlerden bazı başlıklar ise şöyle: 

Onlarca Türk gemisi Rodos’un Güneyinde DenizKurdu tatbikatı kapsamında görev alıyor.   

DenizKurdu tatbikatı: Türk denizaltısı Girit sularında 

DenizKurdu tatbikatında Kıbrıs’ta Türk ihlalleri tavan yaptı   

DenizKurdu tatbikatı kapsamında Ege’de 65 ihlal.   

Büyük DenizKurdu tatbikatına bayan askeri personel de katılmaktadır. Dört gündür Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden tatbikatta deniz ve savaş senaryolarının yanı sıra tüm yerli silah sistemlerinin test edilmesi ve kullanımı sürüyor.   

DenizKurdu tatbikatı kapsamında Rodos ve Meis arasında gece Türk helikopter uçuşları gerçekleştirilmiştir.   

DenizKurdu tatbikatı kapsamında Türk casus uçağı Boeing E-7T Peace Eagle 31.000 feet irtifada uçarak Ege’yi katetmiştir. 

25 MAYIS’TA SONA ERECEK

131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ve 26 personelin görev aldığı tatbikat, 25 Mayıs’ta sona erecek. 

ULUSLARARASI BASINDA YANKI UYANDIRDI 

Bulgaristan: Türklerin üç denizde aynı anda başlattığı DenizKurdu-2019 tatbikatına 26 bin askerin katılması bekleniyor. 

Fransa: Türk Donanması ülkeyi çevreleyen üç denizde Kıbrıs adasındaki enerji gerginliklerinin arasında büyük tatbikatını başlattı. 

Almanya: Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki tatbikata 26 bin personel katılıyor. 

Rusya: Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatı aynı anda üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle başladı. 

İtalya: Türk Deniz Kuvvetleri tatbikatta yerli üretilen silahlarını kullanacak. 

ABD: Türkiye tarihinin en büyük deniz tatbikatını başlattı. 

Suudi Arabistan: Türk donanmasının en büyük tatbikatı başladı. Tatbikat Kıbrıs adası gaz arama gerginliğinde gerçekleşiyor. 

İran: Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019 başladı. 

Çin: Türk Donanması yerli silahlarını kullanacağı büyük ölçekli tatbikatını başlattı. 

İsrail: Kıbrıs anlaşmazlığının gölgesinde Türkiye büyük bir deniz tatbikatı başlattı. 

İspanya: Türk Donanması Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki en büyük tatbikatını başlattı. 

Japonya: Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatını başlattı. 

İngiltere: Türkiye en büyük askeri tatbikatını yapıyor. 

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

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