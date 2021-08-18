Dünyanın gözü Kabil'den gelecek bu açıklamadaydı! Madde madde duyurdular

star.com.tr 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:47

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın Afganistan'da bir hükümet kurmaya odaklandığını, kadın haklarını gözeteceğini ve savaş zamanı düşmanlarını 'affettiğini' söyledi.



Mücahid, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden bu yana düzenlenen ilk basın toplantısında, Bütün sınırların kontrol altına alındığını, bir hükümetin kurulmakta olduğunu ve tamamlandıktan sonra ilan edileceğini söyledi.

Mücahid, Taliban'ın başkent Kabil dahil olmak üzere önceki kentlere girmesiyle, Afganistan'da devam eden kaosun ortasında, Taliban düşmanlarının 'affedildiğini' söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da istikrar ve barış için herkesi affettiğini belirten Mücahid, ancak Taliban'ın ülkeyi geri almak için savaşırken son birkaç gün içinde ölenlerin ölümlerinin tek sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu söyledi.

Mücahid, 'Düşman için savaşarak hayatlarını kaybedilenler, bu onların suçuydu. Bütün ülkeyi birkaç günde fethettik." dedi.

ÜLKENİZDE KALIN, KİMSE İNTİKAMLA MUAMELE GÖRMEYECEK

Mücahid, tercümanların ve ABD ordusunun müttefiklerinin sorgulanmayacağını veya 'intikamla muamele görmeyeceğini' garanti ettiklerini söyledi.

Pek çok genç Afganistan vatandaşının ülkede kalması gerektiğini belirten Mücahid, "Kimse kapılarını çalıp onlara kimin için çalıştıklarını sormayacak." dedi.

Yeni 'hükümetin' kurulmasıyla ilgili çok fazla ayrıntı vermeyen Taliban Sözcüsü, basın özgürlüğü de dahil olmak üzere bazı konuların nasıl ele alınacağına değindi. Mücahid, basının 'özgür ve bağımsız' kalabileceğine söz verirken, 'Aynı zamanda kültürel çerçevemiz içinde çalışması gerekir.' ifadesini kullandı.

KADINLAR EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP OLACAK

Benzer şekilde, kadınların çalışma ve eğitim gibi haklara sahip olacağını söyleyen Mücahid, bu konuda 'bizim çerçevemizde' vurgusu yaptı.

Afganistan'ın uluslararası toplumla bir sorunu olmadığını belirten Mücahid, 'Yalnızca 'dini ilkelerimize göre hareket etme hakkımıza' saygı gösterilmesini istiyoruz.' dedi.

'UYUŞTURUCAN ARINMIŞ BİR AFGANİSTAN' VURGUSU

Ayrıca uyuşturucudan arınmış bir ülke sözü veren Mücahid, Afganistan'ın ülkede sürekli bir afyon ve narkotik üretimi akışına neden olan haşhaş tarlalarının yerini almak için "alternatif mahsullere" ihtiyacı olduğunu ve diğer ülkelerden yardıma ihtiyaç duyulacağını belirtti.

BM VE AB'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın kapsamlı vaatlerine, taahhütlere uyma çağrısı yaparak yanıt verdi.

Sözcü Stephane Dujarric, basın toplantısının ardından New York'ta medyaya verdiği demeçte, "Gerçekte ne olduğunu görmemiz gerekecek ve bence sözlerin tutulması açısından sahada harekete geçmemiz gerekecek." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden önce bir bildiri yayınlayarak, kenti geri almaları halinde grubun 'abluka /tecrit' altına alması gerektiğini savunmuştu.

Ancak, Taliban'ın askeri çatışmayı kazanması ve kenti yeniden ele geçirmesi üzerine, Taliban ve AB liderlerinin konuşmak zorunda olduğunu kabul etti.

RUSYA: BU OLUMLU BİR İŞARET

Rusya da benzer şekilde Taliban'dan daha kapsayıcı bir hükümet için çağrıda bulundu, ancak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu hafta yaptığı açıklamada, ülkede meşru bir otorite olarak hala Moskova tarafından 'terörist' bir grup olarak kabul edilen Taliban'ı tanımak için aceleleri olmadığını söyledi.

Lavrov yine de, Salı günkü geniş kapsamlı basın toplantısının Afganistan'ın geleceği hakkında "olumlu bir sinyal" olduğunu kabul etti.

Basın toplantısını değerlendiren Lavrov, "Taliban'ın Kabil'de açıkladığı şeyler ve pratikte başkalarının fikirlerine saygı gösterme konusunda isteklilik göstermeleri... Bence bu olumlu bir işaret.' dedi.

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