Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak! Aynı masaya oturacaklar

Milliyet 9 Mart 2022 Çarşamba 07:29 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 07:29

Dünya çapında önemli bir diplomatik buluşmanın adresi olacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için geri sayım başladı. Resmi açılışı cuma günü yapılacak forum kapsamında perşembe günü Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle barış için umut oluşturan üçlü görüşme gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılımıyla perşembe günü yapacakları üçlü görüşmenin adresi ise Belek olacak. Milliyet'in haberine göre, Bu yıl 11-13 Mart tarihlerinde ikincisi düzenlenecek ADF'ye; 20 devlet başkanı ve hükümet başkanı, çoğunluğu dışişleri bakanı olan 70'in üzerinde bakan ile aralarında NATO, Avrupa Konseyi ve AGİT genel sekreterlerinin de bulunduğu 50 dolayında uluslararası örgütün temsilcisi katılacak.

NATO Genel Sekreteri, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohammed Bazoum, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marta Lucia Ramirez Blanco, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti katılacak isimler arasında yer alıyor.

ERDOĞAN AÇACAK

Uluslararası örgüt temsilcileri içinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Isıaka Addülkadir Imam da bulunuyor. Forum; yine Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Forumun açılış konuşmasını, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

TALİBAN DA GELİYOR

Afganistan'daki Taliban yönetimi de, Antalya'dan diplomasi dünyasına açılmaya çalışacak. Afganistan'daki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Muttaki'nin yanı sıra Kültür ve Enformasyon Bakanı Hayrullah Hayruka'nın da foruma katılacağını bildirdi.

MİRZOYAN DA KATILACAK

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın foruma katılacağının açıklanması, Türkiye ile Ermenistan arasında özel temsilciler aracılığıyla yürütülen normalleşme süreci çerçevesinde önem kazandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Mirzoyan'ın Antalya'ya gelmesiyle ilgili soru üzerine, "Memnuniyetle karşılandı. Bu tür karşılıklı adımlar, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.