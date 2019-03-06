Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'da

Türkiye’yi çevreleyen üç denizde 27 Şubat’ta başlatılan ‘Mavi Vatan 2019’ tatbikatı komşu ülke Yunanistan basınında her gün haberlerde yer alıyor. Türk ve Yunan basının yanı sıra dünya basını, ülkelerin önemli şahsiyetlerinden da tatbikatla ilgili değerlendirmeler dikkat çekiyor. Yunanistan dışında, 27 ülkede Mavi Vatan tatbikatı masaya yatırılarak analiz edildi.

ABD’YE BAĞIMLILIĞA SON

İsrail’de yayın yapan Jerusalem.com sitesi ise “Türkiye Mavi Vatan Tatbikatını başlattı. Jerusalem Enstitüsü Türkiye uzmanına göre tatbikatın en önemli konusunun Bayraktar, ANKA, MİLGEM, Atak Helikopteri, Cirit füzesi gibi Türkiye’nin milli üretimi olan silah sistemler olduğu, bu durumun, Türkiye’nin ABD’ye olan bağımlılığına son vermeye yönelik bir işaret olduğu belirtilmiştir” denildi.

Slovakya Basını iceserve24.com sitesi de “Tatbikat Kıbrıs ve Yunanistan’a gaz keşif çabalarıyla ilgili güç gösterisi olarak görülmektedir. Tatbikat gerçek mühimmat kullanılarak Hava ve Kara Kuvvetleri desteğinde icra edilmektedir. Bununla birlikte bu geniş tatbikat bölgede diğer ülkelerin askeri ve ticari unsurları ile tansiyonun yükselmesi riski taşımaktadır” denildi. Belçika basını Navyrecognition.com sitesi ise “Türkiye tarihinin en büyük deniz tatbikatını başlattı. Mavi Vatan Türkiye aynı anda Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de savaş yeteneğini test ediyor” ifadelerine yer verildi.

İTALYA: GÖVDE GÖSTERİSİ

İtalya Tkarakamisheva Anayasal Hukuk Profesörü Twitter hesabı üzerinden “Türkiye’nin NATO’da ki gücünü küçümseyenlere gösteri. Önceden Türkiye direnecek güce sahip değildi. Yunanistan daha güçlüydü” paylaşımında bulundu.

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