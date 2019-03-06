Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'da
Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliği taşıyan ‘Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’ aralarında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Katar, Fransa, Hollanda, İsrail ve İtalya’nın da bulunduğu 27 ülke basınında geniş yer buldu.
- ANKARA / STAR
Türkiye’yi çevreleyen üç denizde 27 Şubat’ta başlatılan ‘Mavi Vatan 2019’ tatbikatı komşu ülke Yunanistan basınında her gün haberlerde yer alıyor. Türk ve Yunan basının yanı sıra dünya basını, ülkelerin önemli şahsiyetlerinden da tatbikatla ilgili değerlendirmeler dikkat çekiyor. Yunanistan dışında, 27 ülkede Mavi Vatan tatbikatı masaya yatırılarak analiz edildi.
ABD’YE BAĞIMLILIĞA SON
İsrail’de yayın yapan Jerusalem.com sitesi ise “Türkiye Mavi Vatan Tatbikatını başlattı. Jerusalem Enstitüsü Türkiye uzmanına göre tatbikatın en önemli konusunun Bayraktar, ANKA, MİLGEM, Atak Helikopteri, Cirit füzesi gibi Türkiye’nin milli üretimi olan silah sistemler olduğu, bu durumun, Türkiye’nin ABD’ye olan bağımlılığına son vermeye yönelik bir işaret olduğu belirtilmiştir” denildi.
Slovakya Basını iceserve24.com sitesi de “Tatbikat Kıbrıs ve Yunanistan’a gaz keşif çabalarıyla ilgili güç gösterisi olarak görülmektedir. Tatbikat gerçek mühimmat kullanılarak Hava ve Kara Kuvvetleri desteğinde icra edilmektedir. Bununla birlikte bu geniş tatbikat bölgede diğer ülkelerin askeri ve ticari unsurları ile tansiyonun yükselmesi riski taşımaktadır” denildi. Belçika basını Navyrecognition.com sitesi ise “Türkiye tarihinin en büyük deniz tatbikatını başlattı. Mavi Vatan Türkiye aynı anda Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de savaş yeteneğini test ediyor” ifadelerine yer verildi.
İTALYA: GÖVDE GÖSTERİSİ
İtalya Tkarakamisheva Anayasal Hukuk Profesörü Twitter hesabı üzerinden “Türkiye’nin NATO’da ki gücünü küçümseyenlere gösteri. Önceden Türkiye direnecek güce sahip değildi. Yunanistan daha güçlüydü” paylaşımında bulundu.
10 GÜN SÜRECEK
Söz konusu tatbikatta en dikkat çekici yorumlar ABD, İsrail ve Slovakya’da yapıldı. ABD’de yayın yapan Voice of America voa.com sitesi ‘Bölgesel gerilimin ortasında Türkiye deniz gücü gösterisi yapıyor. Mavi Vatan olarak adlandırılan tatbikata Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren 100’den fazla gemi katılıyor. 10 günlük tatbikatta Türkiye’nin birçok yeni savaş gemisi, yerli üretim yüksek teknoloji ürünü İHA’ları sergilenecek” değerlendirmesi yapıldı.
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