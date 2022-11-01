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Politika

Dünyanın gözü Türkiye'de! Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. . Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

1 Kasım 2022 Salı 16:54 - Güncelleme:
Dünyanın gözü Türkiye'de! Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Bakan Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Rusya tarafı ile görüştüğünü ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski taraflarıyla görüşeceğini ifade etti.

ABD: TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirterek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
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  • Tahıl

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