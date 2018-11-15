Dünyanın Kaşıkçı sınavı
Uluslararası toplum 43 günü geride bırakan Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesi karşısında sessizliğe gömüldü. Türkiye’nin cinayeti aydınlatmak için yürüttüğü diplomatik çabaya rağmen ABD ve Fransa menfaatleri uğruna olayın üstünü örtüyor.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda, ‘İnsan hakları’, ‘İfade özgürlüğü’, ‘Basın hürriyeti’ kavramlarının savunculuğunu yürüten bazı ülkelerin sergilediği kaypak tavır hayretle izleniyor. Türkiye’nin başından beri şeffaf bir şekilde yürüttüğü Kaşıkçı Soruşturması’nda azmettiricilerin ortaya çıkarılması için gösterdiği çabalara rağmen, ABD ve Fransa gibi ülkelerin, ticari menfaatleri için korkunç cinayeti örtbas etmeye dönük çabaları dikkat çekiyor. Türkiye’nin, katillerin ses kayıtlarını paylaştığı ülke liderleri, olayın karşısında dehşete düştüklerini ifade etmelerine rağmen korkunç cinayetin azmettiricisine dönük somut bir adım atmamaktaki kararlılıklarını sürdürüyor.
110 MİLYARLIK ANLAŞMA
Amerikan basını Türkiye’ye Suudi Arabistan’dan özel uçaklarla gelen 15 kişilik suikast ekibinden Mahir Abdulaziz Mutreb’in cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı kastederek, “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi” dediği ses kayıtlarını yayınladı. Ancak buna rağmen ABD’li yetkililer bu kayıtların cinayetin çözümü için ‘kesin delil olmadığını’ savunuyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarının cinayete Veliaht Prens Bin Selman’ın dahlini işaret etmediğini savundu. Bolton’un açıklamaları ABD’nin Kaşıkçı cinayetini örtbas etme niyeti olarak yorumlandı. Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamalarda cinayetin sorumlulularından hesap soracaklarını belirtmesine rağmen, Suudi Arabistan’a bir yaptırım düşünmediğini söyledi. Trump, Suudiler ile yaptıkları 110 milyar dolar silah satışının devam edeceğini vurgulayarak “Bu siparişleri almak isteyenler var. Rusya var, Çin var, biz varız” diyerek yaptkırım uygulamayı düşünmediklerinin sinyali verdi. Trump ayrıca, Ruyad yenötiminin İsrail’in güvenliği için hayati olduğunu savunmuştu. Aynı şekilde Rusya da ticari çıkarlarını öne alarak cinayete karşı suskun desteğini gösterdi. Kremlin’den Rİyad’ın açıklamalarının inanılır olduğunu açıkladı. Avrupa’dan Suudi Arabistan’a yaptırım kararları çıkarken ticari çıkarları için Fransa’nın sergilediği kaypak tavır dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cinayetin karşısında sessizliğe gömülürken Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian küstah bir şekilde Türkiye’yi hedef aldı.
GERİ ADIM ATTI
Cinayetin ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye dinlettirildiğini açıklayan Başkan Erdoğan’ı ‘siyasi oyun oynamakla’ itham etti. Ankara’nın sert tepkisi üzerine geri adım atmak zorunda kalan Le Drian ‘yanlış anlaşıldığını’ söylemek zorunda kaldı.
BEYAZ SARAY ÖRTBAS EDECEK
ABD’nin cinayetin karşısında takındığı ikiyüzlü tavrı CIA’in eski Ortadoğu ajanlarından Bob Baer açık etti. Baer, Washington’un Kaşıkçı cinayetini örtbas edeceğini söyledi. ABD’nin Kaşıkçı cinayetine kasten sessiz kaldığını belirten Baer, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yönetildiğini dile getirdi. Baer, ülkede veliaht prensten başka kimsenin böyle bir operasyon emri verme yetkisi bulunmadığı, Muhammed bin Selman’ın böyle bir şeyin emrini verme olasılığının yüzde yüz olduğu yorumunu yaptı.
Bob Baer, “Bu noktada Beyaz Saray bir çıkış yolu bulamıyor. Suudi Arabistan bir yanardağ gibi, Veliaht Prensi göndermeye çalışıyor. (Suudi Arabistan’da) bizim tarafımızda başka oyuncular yok. Dolayısıyla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani Riyad’da oturup ülkeyi kontrol eden bir psikopatımız var. Kanımca Beyaz Saray’ı endişelendiren şey, bu ülkenin patlayabilecek olması” diye konuştu.
ULUSLARARASI MAHKEME ŞART
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda Türkiye’nin şeffaf bir süreç yürüttüğünü ve bütün dünyanın bunu kabul ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “İlk başlarda ‘şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz’ dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart. Cinayetin açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız.”
Katilleri Türkiye’de yargılayalım
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cinayetle ilgili kimseyi şahsen suçlamadıklarını belirterek “Biz hakikatin peşindeyiz. Türkiye hariç herkes bir siyasi projeye göre davranıyor” dedi. Çelik Başkan Erdoğan’ın çağrısını yineleyerek şunları söyledi: “Katillerin kim oldukları belli, Türkiye’de yargılayalım. Bunlara üst düzey bir yetkili emir vermeden bunların bu saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir.”
‘İsrail’i Gazze’ye saldırması için Veliaht Prens teşvik etti’
Terör devleti İsrail’in Gazze saldırısının arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’ın olduğu iddia edildi. İngiliz Middle East Eye sitesinde yayımlanan bir haberde Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği kaydedilen ve uluslararası arenada siyaseten köşeye sıkışan Prensin kendisine yöneltilen eleştirinin yönünü değiştirmek için İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Gazze’ye karşı savaşa ikna ettiği öne sürüldü. Kaşıkçı cinayetinin neden olduğu baskıların bertaraf edilmesi amacıyla bizzat Prens Selman tarafından oluşturulan kriz komitesinin bin Selman’a tavsiyeleri arasında, “Türkiye’den silah almak suretiyle rüşvet teklif etmesi de yer alıyor” dedi.
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