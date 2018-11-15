Dünyanın Kaşıkçı sınavı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda, ‘İnsan hakları’, ‘İfade özgürlüğü’, ‘Basın hürriyeti’ kavramlarının savunculuğunu yürüten bazı ülkelerin sergilediği kaypak tavır hayretle izleniyor. Türkiye’nin başından beri şeffaf bir şekilde yürüttüğü Kaşıkçı Soruşturması’nda azmettiricilerin ortaya çıkarılması için gösterdiği çabalara rağmen, ABD ve Fransa gibi ülkelerin, ticari menfaatleri için korkunç cinayeti örtbas etmeye dönük çabaları dikkat çekiyor. Türkiye’nin, katillerin ses kayıtlarını paylaştığı ülke liderleri, olayın karşısında dehşete düştüklerini ifade etmelerine rağmen korkunç cinayetin azmettiricisine dönük somut bir adım atmamaktaki kararlılıklarını sürdürüyor.

110 MİLYARLIK ANLAŞMA

Amerikan basını Türkiye’ye Suudi Arabistan’dan özel uçaklarla gelen 15 kişilik suikast ekibinden Mahir Abdulaziz Mutreb’in cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı kastederek, “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi” dediği ses kayıtlarını yayınladı. Ancak buna rağmen ABD’li yetkililer bu kayıtların cinayetin çözümü için ‘kesin delil olmadığını’ savunuyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarının cinayete Veliaht Prens Bin Selman’ın dahlini işaret etmediğini savundu. Bolton’un açıklamaları ABD’nin Kaşıkçı cinayetini örtbas etme niyeti olarak yorumlandı. Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamalarda cinayetin sorumlulularından hesap soracaklarını belirtmesine rağmen, Suudi Arabistan’a bir yaptırım düşünmediğini söyledi. Trump, Suudiler ile yaptıkları 110 milyar dolar silah satışının devam edeceğini vurgulayarak “Bu siparişleri almak isteyenler var. Rusya var, Çin var, biz varız” diyerek yaptkırım uygulamayı düşünmediklerinin sinyali verdi. Trump ayrıca, Ruyad yenötiminin İsrail’in güvenliği için hayati olduğunu savunmuştu. Aynı şekilde Rusya da ticari çıkarlarını öne alarak cinayete karşı suskun desteğini gösterdi. Kremlin’den Rİyad’ın açıklamalarının inanılır olduğunu açıkladı. Avrupa’dan Suudi Arabistan’a yaptırım kararları çıkarken ticari çıkarları için Fransa’nın sergilediği kaypak tavır dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cinayetin karşısında sessizliğe gömülürken Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian küstah bir şekilde Türkiye’yi hedef aldı.

GERİ ADIM ATTI

Cinayetin ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye dinlettirildiğini açıklayan Başkan Erdoğan’ı ‘siyasi oyun oynamakla’ itham etti. Ankara’nın sert tepkisi üzerine geri adım atmak zorunda kalan Le Drian ‘yanlış anlaşıldığını’ söylemek zorunda kaldı.