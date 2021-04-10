Dünyaya ilan ettiler: Türkiye'nin suçu yok

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 07:46 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 07:49

Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını yazdı.

Derginin internet sitesinde yer alan "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadeleri yer aldı.

Yaşanan protokol olayının fiyasko olarak nitelendirildiği değerlendirmede, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, Ursula von der Leyen ile Charles Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda belirgin bir didişme olduğu vurgulanarak, Michel'in AB zirvelerine ev sahipliği yapmaktan daha fazlasını istediği Leyen'in ise ticaret ve düzenleyici gücüyle dünyayı gölgede bırakan bir jeopolitik komisyona liderlik etmek istediğine dikkat çekildi.

Ankara'ya Kovid-19 nedeniyle Ursula von der Leyen'in protokol memurlarının gelmediği, onun yerine Michel'in protokol memurlarının geldiği ve buradaki ayarlamaların o memurlarca yapıldığı ifade edildi.

- DAHA ÖNCE DE BENZER DURUM YAŞANDI

Spiegel'deki değerlendirmede mart ayı sonunda en son AB'nin çevrim içi zirvesinden sonra Michel'in ekibinin yayınladıkları bir fotoğraf örnek gösterilerek 27 devlet ve hükümet başkanının tümünün Michel'in yanında, diğerlerinin dört katı büyüklüğünde görülebildiği ancak o fotoğraflarda Ursula von der Leyen'in görülmediğine yer verildi.

- TÜRK TARAFININ ÖRNEK REAKSİYONU

Dergideki değerlendirmede, Ankara'daki protokol olayından önce tarafların çalışma yemeğinde bir araya geldikleri ve burada da bir protokol gerginliğinden son anda dönüldüğü belirtilerek, Külliye'deki protokol çalışanlarının örnek müdahalesi övüldü.

Yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece Charles Michel'in oturacakları koltukların diğer koltuklardan belirgin bir şekilde büyük olduğunun görüldüğü ve Leyen'in bir danışmanın bunu fark ederek durumu Türk tarafına bildirdiği ve Külliyedeki protokolün derhal koltuğu değiştirerek Ursula von der Leyen'e de büyük bir koltuk tahsis ettikleri vurgulandı.

FRANSIZ L'OPİNİON GAZETESİ TÜRKİYE'NİN, AB PROTOKOL OLAYINDA "MAĞDUR" OLDUĞU YORUMUNDA BULUNDU

Fransız L'Opinion gazetesi, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol olayında Türkiye'nin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki kavganın "mağduru" olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı.

Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.

AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel ile von der Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu." yorumu yapıldı.

Michel ve von der Leyen'in aynı siyasi çizgide olmadıkları vurgulanan haberde, bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın güçlendiğine dikkat çekildi.

Haberde, Michel'in Ankara'daki görüşmede nezaketen veya diplomatik olarak von der Leyen'e sandalye gelmeden ayakta kalması beklendiği ancak "rahat şekilde" oturduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasına vurgu yapılan haberde, Brüksel tarafının bu açıklamayı yalanlamadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Fransa'daki merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Avrupa Parlamentosu milletvekili Arnaud Danjean, "(Michel ile von der Leyen arasındaki) İlişki ilk günden bu yana nefretle dolu. Türkiye'deki sahne en görünen sahne ama ikisi ile ekipleri arasında neredeyse her gün başka sahneler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.

AB Komisyonu, von der Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.