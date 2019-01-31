Düşmanlığı muhaliflik sanıyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Mülki İdare Amirleri Buluşması’nda, kaymakam ve aynı unvana sahip vali yardımcılarıyla yapılan buluşmaların 5’incisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Hayatını kaybeden, şehit olan tüm kaymakamlara Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, devlete, millete ve şehirlere hizmet eden tüm mülki idare amirlerine de şükranlarını sundu İlçesinden sorumlu her bir kaymakamın, yönetim sisteminin en uçtaki yetkilisi olduğunu anımsatan Erdoğan, “Bu işi yaparken ne kadar iyi yaparsan milletimizin de devletine bağlılığı o derecede artacaktır” dedi.

HAYIRLA YAD EDİLMEK

Bugün ilçelere gidildiğinde kıraathanelerde, köy odalarında ya da düğünlerde yapılan sohbetlere kulak kabartıldığında hangi tarihte olursa olsun orada güzel hizmet yapmış idarecilerin sitayiş ve hasretle yad edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Buna karşılık şehrin ve insanların yıllarını adeta heba etmiş hatta harap etmiş isimler de serzenişle, teessürle, hatta nefretle zikredilir. Her ikisi de sizlerin elindedir. Rabbim sizleri hep hayırla yad edilen yöneticilerden eylesin” ifadelerini kullandı.

HER BİR RENK SOKAKTA

Türkiye’nin son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımlarda, ulaşım, ticaret ve diplomaside değil Cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizde devlet-millet ilişkisi, tek parti döneminin baskıcı ortamında gerçekten çok zararlar görmüştür. 1960 darbesi başta olmak üzere milli iradeye yönelik antidemokratik müdahaleler bu ilişki adeta kopma noktasına gelmiştir. Kendi dönemimizde devlet ve milleti aynı hedefler, aynı idealler, aynı mücadeleler etrafında hamdolsun birleştirdik. Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık girişimiyle devam eden ve 15 Temmuz ihanetiyle zirveye çıkan onca saldırının başarısız olmasının en önemli nedeni de işte bu güçlü birlikteliktir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet çağrımız halkımız tarafından çok büyük hüsnükabul görmüştür. Millet, iradesine sahip çıktığı için 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçakların işgal girişimini de göğsünü kurşunlara siper ederek durdurmuştur. O gece, 81 milyonun her bir rengi sokağa çıkmış, siyasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak istiklaline canı pahasına sahip çıkmıştır.”

YÜZ AKIYLA ÇIKILDI

Kaymakamların 15 Temmuz gecesi devlet, millet ve demokrasiye olan sadakat ve bağlılıklarını gösterdiğine işaret eden Erdoğan, “Birkaç küçük istisna dışında tüm kaymakamlarımız bu süreçten yüzlerinin akıyla çıkmışlardır. Bu gurur tablosu elbette ülkemiz, demokrasimiz ve geleceğimi açısından çok büyük kazanımdır. Cumhuriyetin, elitlerin Cumhuriyeti olmaktan çıkıp cumhurun Cumhuriyeti olması istikbalimiz adına tarihi bir başarıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyen herkesin de böyle bir başarıdan, böyle bir kucaklaşmadan memnun olması, bahtiyarlık duyması gerekir” dedi.

SAYILARI AZ, SESLERİ ÇOK

Ülkede sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim, devlet ile vatandaşın arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Bu kesim cumhur ile Cumhuriyetin barışmasını, kucaklaşmasını kendi varlıklarına, kendi ikballerine, kendi çıkarlarına yönelik büyük bir tehdit olarak algılıyor. En sert tepkiyi de normalleşme yolunda atılan adımlarda gösteriyorlar. Ülkemizde sosyal gerilimleri düşürecek, milletimizin tüm renkleriyle tüm farklılıklarıyla kenetlenmesini sağlayacak çabalar niyeyse bunları çok öfkelendiriyor. Öyle ki bu kesimler kendi ipoteklerinde olduğunu düşündükleri sanat, müzik, resim ve edebiyat gibi alanlarda bir başkasının bırakın varlık göstermesini, söz söylemesini bile kabul edemiyorlar. Çünkü bunların nazarında sanatçı ancak kendilerine hizmet ettiği, kendi çizdikleri sınırlar içinde hareket ettiği süre içinde sanatçıdır.”

BAĞRIMIZA BASTIK

Erdoğan, geçen haftalarda piyanist Fazıl Say’ın konserine gittiğini, aynı gün Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı da bu konsere davet ettiğini hatırlattı. Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak o gece ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir sanatçımızın yanında bulunmaktan memnuniyet duyduk ancak malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma, hatta konsere katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana asla sığmayacak laflar ettiler. Geleneksel sanatlarla beraber, modern sanatlara verilen değer ortada. Bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık. Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a, Sezai Karakoç’tan İdris Küçükömer’e, Evliya Çelebi’den Ahmedi Hani’ye, Müslüm Gürses’ten Neşet Ertaş’a kadar bu toprakların yetiştirdiği bütün değerleri ayrım yapmadan bağrımıza bastık” dedi.

Yeni AKM’nin temeli önümüzdeki hafta atılacak

Kendi alanında Türkiye’nin en büyük eseri Harbiye Kongre Merkezi’ni de İstanbul’a kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: Taksim’deki artık ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine çok daha modern bir eseri inşallah önümüzdeki hafta temelini atacağız. Niye yapmadılar? Yapsaydılar. Yapamazlardı çünkü onların böyle bir derdi yok. Şu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde ülkemizin en büyük opera ve kongre binasını yine biz inşa ettik. Rami Kışlası’nın renovasyon ve restorasyonunu yaparak, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerden birini de orada kuruyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, içinde 5 milyon cilt kitabın yer alacağı 24 saat açık olacak muhteşem bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Kültür merkezi sayımızı 42’den 115’e, Devlet Tiyatroları’ndaki sahne sayısını ise 23’ten 63’e çıkardık. Sinema sektörü temsilcileri film ve dizilerle ilgili yapılan son düzenlemelere teşekkür için beni ziyaret ettiler. Bugün Türk dizileri dünyanın 156 ülkesine ihraç ediliyor ve yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izleniyor” dedi.

BİZİM TELEFONUMUZ KAPALI OLMAZ

Erdoğan, yönetim anlayışlarının temelinde “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesinin bulunduğuna işaret ederek, “Medeniyetimiz idarecilere, ‘Fırat’ın kıyısında bir koyunu kurt kapsa onun hesabını verme’ sorumluluğunu yüklemiştir. Bunun için sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaymakam, öyle 8 saat mesai, yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşıyla yatar, vatandaşıyla kalkar. Biz de öyleyiz. Vatandaşımızla yatarız, vatandaşımızla kalkarız. Telefonumuz bizim kapalı olmaz. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini, gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle. Aynı şey emniyet müdürlerimiz için de böyle, aksi takdirde bu ülke yönetilmez” diye konuştu.

YILIN İLK MGK’SINDA KRİTİK BAŞLIKLAR

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu(MGK), toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.40’ta başlayan MGK’nın ana gündemini, Suriye’de yaşanan gelişmeler kapsamında ABD ile yürütülen “güvenli bölge” görüşmeleri ve Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı olduğu bildirildi. Suriye’deki gelişmelerin ağırlıklı gündemi oluşturduğu MGK’da hem PKK/PYD’ye yönelik operasyon hazırlıkları, hem de ABD ile devam eden görüşmeler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’un “asker çekme” kararının ardından ABD’li yetkililerin, süreci uzatmaya dönük çabaları ve bu kapsamda yapılan temaslar üzerinde durulurken, Başkan Erdoğan’ın, Trump’la yaptığı son telefon görüşmesi sonrası başlatılan süreç üzerinde detaylı şekilde değerlendirmeler yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelişmeler ve ABD’li muhataplarıyla yaptıkları görüşmeler neticesi ortaya çıkan tabloya yönelik bilgi paylaşımında bulunduğu toplantıda, Başkan Erdoğan’ın Rusya ziyareti kapsamında gerçekleştirilen temaslar neticesinde ortaya konan değerlendirmeler üzerinde de duruldu.Toplantıda, bölgeye ilişkin yürütülen çalışmaların yanısıra terör örgütü PYD/YPG’nin ABD’de yürütmeye çalıştığı temas trafiğinin olası etkileri de değerlendirildiği kaydedildi. MGK toplantısında, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi, yurt içinde güvenlik tedbirlerine yönelik alınan önlemler ve seçim güvenliğinin de gündemde olduğu bildirildi. l STAR ANKARA