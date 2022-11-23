Düzce'deki depremde öğrenci yurtları zarar gördü mü? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile esnafı ve AFAD tarafından kurulan çadırları ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde mükemmel bir süreç yönetimi yaşadıklarını belirtti.

Depremde, kayda değer bir hasarın yaşanmadığını bildiren Kasapoğlu, "Rabbim beterinden korusun ve tüm felaketlerden, musibetlerden, memleketimizi ve insanlığı muhafaza etsin." diye konuştu.

Kasapoğlu, kentin bir üniversite şehri olduğunu ve öğrencileri gün boyu ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "İki hafta önce gerçekleştirdiğimiz tahliye tatbikatının faydalarını, dün gece arkadaşlarımızın tedbir gereği yurtlardan tahliye sürecinde yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yurtların, depremin hemen ardından tahliye edildiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen teknik ekiplerin yurtlarda gerekli incelemeleri yaptığına işaret eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Hamdolsun, yapısal hiçbir sorunun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve hemen akabinde, tüm genç arkadaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Aileleri, bu anlamda müsterih olsunlar. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de hem deprem öncesi tedbirler, hazırlıklar hem Allah korusun böyle bir durumda karşılaşıldığında geliştirilen refleks, çalışmalar ve bilinç en üst noktada olacaktır. Deprem coğrafyasındayız. Bu coğrafyanın gerekliliklerini, bu anlamdaki hazırlıkları, tedbirleri devlet olarak 1999'daki durumla, bugünü çok bariz bir şekilde fark ediyoruz. Rabbim felaketler yaşatmasın, yar ve yardımcımız olsun.''

Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da eşlik etti.