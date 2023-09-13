Düzensiz göçle mücadelede büyük başarı! Bakan Yerlikaya: Daha bunlar başlangıç

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de "Ankara90" medya buluşmaları kapsamında basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Göreve başladığı ilk 90 günde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptığını belirten Yerlikaya, 30 günde bir farklı şehirlerde düzenlenecek programlarda hem şehrin güvenliğine ilişkin hem de bakanlığın faaliyetlerine yönelik konularda kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Düzenli göçmenlere ilişkin verileri paylaştığı hatırlatılarak, "düzensiz göçmenlere yönelik verilerin ve faaliyetlerin" ne olduğu sorusu yöneltilen Yerlikaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sayılarına nasıl itibar ediliyorsa Göç İdaresi Başkanlığının da verilerine aynı şekilde itibar edilmesi gerektiğini belirtti.

Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığının düzensiz göçmenlere ilişkin verileri her hafta paylaştığını hatırlatarak, 90 günde yapılan operasyonlarda yakalanan 75 bini aşkın düzensiz göçmenin yaklaşık 33 bininin ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.

Bu süreçte yasal kalış hakkı olmayan 89 bin yabancının yakalanma endişesiyle ülkeden ayrıldığını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Geldiği ülkeye geri göndermek, seyahat izin belgelerini almak öyle bir diplomasi gerekiyor ki bunlar çok zor. Dolayısıyla burada muazzam bir gayret, muazzam bir çalışma var. Sosyal medyada 'Bu iş düzeldiği zaman bize ekmek yok' endişesi taşıyanları da biliyoruz, bu önemli. Şu anda İstanbul'la ilgili daha 90 günde gelen olumlu değerlendirmelerin biz farkındayız. Ama size şunu söyleyeyim, daha bunlar başlangıç.

Yani kaynağından tekrar kaynağına gönderinceye kadar her aşamayla ilgili titizlikle, özenle ve ilgili bakanlıklarla, onların birimleriyle arkadaşlarımız, muazzam bir gayret var. İfade edilen rakamların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, bühtan olduğunu söylüyorum. İstanbul'da olduğu gibi diğer büyükşehir ve şehirlerin hepsinde de süreç içerisinde son derece marjinal hale geleceğini de inanıyorum."

- "SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"



Yerlikaya, terörle mücadele ederken organize suç örgütlerine yönelik perspektifin ne olacağı sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz şehir eşkıyalarının da tepesine çökeceğiz ve onların da nefesini keseceğiz." dediğini hatırlattı.

Bu kararlılığın devlet ve hükümette geçmişten bugüne aynı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Suç işlemede kibirlenenler, kendini üstün görenler güya sözüm ona. Hukukun bize vermiş olduğu güç, aziz milletimizin bize duası... Göreceksiniz, onların da nefeslerini keseceğiz, onların da haklarından geleceğiz. Hepsini götürüp adalete teslim edeceğiz, bunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede suç örgütlerine müsamaha gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

- BORA K'NİN ELEBAŞI OLDUĞU SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON



Ankara'da Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin hukuki süreç ve tartışmalarla ilgili soru üzerine Yerlikaya, olayla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, kolluk olarak Ankara Emniyeti kendine düşeni yaptı, götürdü. Her zaman söylediğimiz gibi adalete teslim etti. Dosyayla ilgili verilen kararlar var. Hep birlikte mahkeme sürecini siz de, biz de izleyeceğiz ve mahkemenin verdiği karar her zaman olduğu gibi yüce milletin kararıdır. Mahkeme aşamasında olan şeyle ilgili, öncesiyle ilgili detay anlatmanın hiçbir anlamı yok, hepsi dosyada. Dolayısıyla bundan daha fazla bir şey söylemeye gerek yok ama arkadaşlar eğer onları yakalamasaydı, o adam beraberindekileriyle beraber yurt dışına gidecekti, kaçacaktı.

Dolayısıyla böyle bir fırsat verilmedi ve adalete teslim edildi. Vatandaşlarımızdan da çok büyük bir memnuniyet görüyoruz, onların dualarına da her zaman ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Biz organize suç çeteleriyle, kötülerle mücadelede hiçbir zaman duraksamadan devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımız bizden ne bekliyorsa bilin ki onu yapacağız."

- "ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR PERFORMANSA GÖRE YAPILIYOR"



Yerlikaya, göreve gelmesinin ardından yapılan atamalar ve FETÖ soruşturması üzerine göreve iade edilen emniyet personeline yönelik tartışmalara ilişkin soru üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu ve göreve iadelerde mahkeme kararlarının uygulandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, atamaların ve görevden almaların performans ve verimlilik kriterleri kapsamında yapıldığını dile getirdi.

Bu yıl Kaymakamlık Sınavı'nın açılmadığı hatırlatılarak, "Kaymakamlık Sınavı için KPSS ön şartı getirilmesi gündemde mi?" sorusu yöneltilen Yerlikaya, konunun netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Yerlikaya, Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soru üzerine, olayla ilgili bilgi sahibi oldukları zaman değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

Son 90 günde 37'si bombalı toplam 44 eylemin engellendiği hatırlatılarak, "Bu başarı birimler arası koordinasyonun çok daha olumlu olmasından mı geliyor?" sorusu üzerine Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının suç işlemeyi önleme ve düşürmekle ilgili ciddi gayreti olduğunu kaydetti.

Suç işlemeyi önleme kapsamında istihbaratın güçlü olduğunu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla uyum içinde çalıştıklarını belirten Yerlikaya, vatandaşın huzurdan taviz verilmesini istemediğini aktardı.

- CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU'NUN TSK İLE İLGİLİ SÖZLERİ



Yerlikaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Biz askerimizi, ordumuzu seviyoruz. 'Peygamber ocağı' olarak biliyoruz. İnancımız, medeniyet değerlerimiz de böyle. Buna karşı bakışının ne olduğunu bütün milletin bildiği birinin sözlerine karşı da işimizi, gücümüzü bırakıp da o cümlenin peşinden gidecek değiliz. Ama Milli Savunma Bakanlığımız bununla ilgili aziz milletimize gayet güzel açıklamasını yaptı. Biz de o açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyoruz."