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Politika

Eda Ece'nin rezil sözlerine AK Parti'den tepki: ''Satılık'' olan oyunculuğudur

Eda Ece'nin depremzedelere yönelik çirkin sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Ödül töreninde sarf edilen sözlerin zehirli bir aklın tezahürü olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Milletin derdini ve talebini bilmeden “Benim gibi oy versin” beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti “Satılık” görmektir. “Satılık” olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların 'Oyunculuğudur'' dedi.

14 Haziran 2023 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Eda Ece'nin rezil sözlerine AK Parti'den tepki: ''Satılık'' olan oyunculuğudur
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Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Eda Ece'nin sözlerini eleştirdi.

Dağ, "Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde sarf edilen sözlerin zehirli bir aklın tezahürü olduğunu belirten Dağ, "Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar" minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden "Benim gibi oy versin" beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti "Satılık" görmektir. "Satılık" olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların "Oyunculuğudur". Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor. Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez" dedi.

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