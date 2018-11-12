Edirne’de 118 avukatlı Atatürk’e hakaret tezgahı 

Tutukluluğuna itiraz edilen Şahin’in hiçbir şekilde Atatürk’e yönelik tek kelime etmediği ve meydanda bağırmadığı belirtildi. Törenlerin başladığı esnada yolda yürürken “bu kıyamdır” diye kendi kendine mırıldandığı ve o esnada orada bekleyen polis memurunun müdahale ederek Şahin’le tartıştığı olayın tamamen işgüzar polis memurlarınca tırmandırıldığı öğrenildi.

ÇARPITMA VE PROVOKASYON

Polis memurlarının Şahin’in meydanda Atatürk’e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış gibi tutanak tutmasının ardından 118 avukatın olaya müdahil olarak Şahin’in tutuklanması için çabaladığı belirtildi. Cezaevinde Şahin ile görüşen avukat Hamza Uçan olayın tamamen bir çarpıtma ve provokasyondan ibaret olduğunu söyledi. Polisin olayı çarpıtarak tutanak tuttuğunu, Şahin’in hiç bir şekilde bağırmadığını ve Atatürk’ün ismini dahi anmadığını vurgulayan Uçan, olaydan hemen sonra 118 avukatın Şahin’in tutuklanması için savcılığa koştuğunu söyledi.