Ege'de komşuya bir gözdağı daha

Uluslararası hukuku ihlal ederek silahsız adalara yığınak yapan Yunanistan’ı ise korku sardı. Sakız ve Midilli adaları arasında icra edilen tatbikat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla yapıldı. Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, tatbikatla ilgili TSK ve Türk Arama Kurtarma teşkilatının etkin yapısı ve arama kurtarma unsurlarının gelişmiş sistemler sayesinde ihtiyaç duyulan her yerde görev başında olduğunu söyledi. Tatbikatı 8 ülkeden 16 yabancı katılımcı da izledi. Yunanistan, 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Kraliyet Hükümeti’ne tebliğ edilen Altı Büyük Devlet Kararı, Lozan Barış Antlaşması’nın 12’nci ve Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin 6’ncı maddelerini ihlal edip silahsızlandırılmış adalarda silah bulundurarak uluslararası hukuku ihlal etti.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Yunanistan’ın silahlandırmak suretiyle kullanma hakkını kaybettiği Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarında TSK icra ettiği başarılı tatbikatlarkla gövde gösterisi yaptı. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilkerinden anlamaması üzerine Türkiye’den çeşitli tepkiler de beraberinde yükseldi. Türkiye’nin Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı sonrası ‘komşu titrerken’ peşi sıra yapılan ikinci tatbikat ise dünya ülkelerine parmak ısırttı.

AÇIKÇA İHLAL ETTİLER

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı ‘Mavi Vatan 2019’ tatbikatını icra eden Türkiye kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Hukuk ihlalleriyle ilgili olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar da gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların açıkça ihlal edildiğini belirtti. Deniz hukuku uzmanları ise “Ege ve Akdeniz’de toplam 23 ada Lozan ve Paris Antlaşmaları gereği gayri askeri statüde bulunuyor” diyerek Yunanistan’ın buraları Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini söyledi.