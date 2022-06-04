Ege'de tek millet korkuttu! Komşuda ''Türkiye'' paranoyası

İzmir'deki EFES 2022 askeri tatbikatına 37 ülke katılım gösterdi. Azerbaycan özel kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatla ilgili Yunanistan medyasından 'Adaları işgal edecekler' haberleri yayıldı.

TSK'nın öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen EFES 2022 tatbikatına Azerbaycan'ın özel kuvvetler birliklerinin katılması Yunan medyasında deprem etkisine neden oldu. Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetler askerlerini "Yunanistan'ı işgal etmek için kullanacağını" iddia eden Yunan yayın organları Türkiye'nin Ege'de ilk kez bir Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmesinin de Yunanistan'da endişe oluşturduğunu vurguladı.

ADALARA ÇIKARMA!

Yunan televizyon kanalı Mega TV tatbikata Libya, Azerbaycan, Pakistan ve komşu ülke Arnavutluk'un katılmasına özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türk ordusu tarafından eğitilerek Yunan adalarına çıkması için görevlendirilebileceği iddiasında bulundu. Yayın organı Yunanistan'ın gergin ilişkilere sahip olduğu bir başka komşu ülkesi Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını duyurdu.

'AÇIKÇA MEYDAN OKUMA'

Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi: "Libya'nın hücumbotu 'Şafak' gemisi, tatbikata katılmak için Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okuma. Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi, Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya, Girit açıklarını Türk deniz sınırları içinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına gelir. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa, egemenliğimizi kaybedebiliriz." Greek City Times ise "Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler" başlıklı haberinde Türkiye'yi akıl dışı suçlamayla karalamaya çalıştı. Pro News ise "Azerbaycan Karabağ zaferinin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerileri Ege'ye alıştırıyor" diye yazdı.

ÇELİK'TEN YUNANİSTAN'A TEPKİ! SORUNLARI ŞİKAYET EDEREK ÇÖZEMEZSİNİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez' dedi. Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. Türkiye'nin "mavi vatan"ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir.

ALMAN ŞANSÖLYE SELANİK'E GİDİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunan Başbakan Miçotakis'in davetiyle 10 Haziran'da Selanik'i ziyaret edecek. Yunan medyası, Miçotakis'in Beyaz Saray'da ABD lideri Joe Biden'a gösterdiği Mavi Vatan haritalarını Almanya Şansölyesi'ne de sunduğunu yazdı. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin zirvesine katılacak Olaf Scholz, Miçotakis tarafından ağırlanacak.

YUNAN MEDYASINDAN İDDİA! "6 BİN METREDE TÜRK SİHA'SI"

Yunan medyasındaki dikkat çeken bir başka haber, bir Türk insansız hava aracının Ege Denizi ortasındaki Kandilli Adası'nın üstünde uçtuğu oldu. Kathimerini, cuma günü saat 10.12'de fark edilen Türk insansız hava aracının yaklaşık 6 bin metre yükseklikte uçtuğunu ileri sürdü. Gazeteye göre, Türk drone'u aynı adanın üstünde 33 dakika sonra, saat 10.45'te bir kez daha göründü.