Uluslararası hukuku hiçe saydılar. Motorunu söktükleri göçmen dolu botu, Türk kara sularına ittiler. Yunan güvenlik güçlerinin acımasız tavrına, Türk Sahil Güvenlik güçleri "dur" dedi. Aralarında 15 aylık bir bebeğin de olduğu 45 göçmen kurtarıldı.

Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti. TRT Haber ekibi yaşananları görüntüledi.

Sahil güvenlik ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru sökülmüştü. Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk kara sularına çekildiği tespit edildi.

SINIR İHLALİNE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Sahil güvenlik ekipleri kara suyu ihlalilini anbean görüntülüyordu. Yunan güçleri, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Yunan unsurlara karşı keskin manevralarla önleme yapıldı.

Kaan sınıfı yerli ani müdahale botumuz, kendisinden iki kat daha büyük Yunan botlarına karşı verdiği bu mücadeleyle tam not aldı.

"BOTUMUZU HALATLA BAĞLAYIP TÜRKİYE'YE DOĞRU ÇEKTİLER"

Türk Sahil Güvenliği ekiplerince kurtarılan göçmenler yaşadıkları dehşeti TRT Haber'e anlattı:

"Yunanların yaptıklarından çok korktum. Bizi ölüme terk ettiler. Siz de gördünüz. Biz Avrupa'da daha iyi bir yaşam istüiyoruz. Ama onlar elimizde olanı da aldı, para ve değerli eşyalarımızı aldı ve bizi geri ittiler."

"Yakalandık Türkiye'ye dönün dediler. Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler."

"Yunan Sahil Güvenliği sopayla bana vurdu. Daha sonra Türk askerleri gördü bize yardımcı oldular denizden kurtardılar."

"Yunan Sahil Güvenliği bize vurup Türkiye'ye ittiler. Türk Sahil Güvenliği bizi denizden kurdadı.

Ayvalık iskelesinde yiyecek ve kıyafet verilen yaklaşık 45 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.