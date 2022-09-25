Yunan çıkarma gemilerin hareketliliğini tespit eden TSK'ya ait İHA'lar, Adalara yapılan hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatını ortaya çıkardı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkati çekti. Konuyu İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, 24 TV canlı yayınında değerlendirdi.



Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan Güçlüer, "Bu araçlar muharebe araçları. Tek başlarına bu araçlar kullanılmaz. Yunanistan oraya askeri birlikte de konuşlandırmış olabilir. Aldığımız bilgiler de birer neredeyse tugay seviyesinde 2-3 taburlu askeri birliklerle konuşlanır bunlar." diye konuştu. Güçlüer bu mühimmatın askeri kanat desteksiz bir yığınlaşma olduğu belirterek, "Bunlar tek başına değildir mutlaka birlik takviyesi de konuşlanması da bununla paralel yürütülmüştür. Yoksa tek başına bunlar bir anlam ifade etmezler. Şimdi bu nedir diye soracak olursanız bu askeri yığınaklanmadır." dedi.

"NEREDE LOZAN, NEREDE PARİS ANLAŞMASI?"

Türkiye'nin sorunları uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabaları ve diyalog davetlerini hatırlatan Güçlüer, "Bunu dünya kamuoyunun görmesi lazım. Bu adalar gayri askeri statüdeki adalar. Makineli tüfekleri olan araçların burada ne işi var? Nerede Lozan, nerede Paris Anlaşması?" açıklamalarında bulundu.

Son sevkiyatlarla kullanılan askeri mühimmatların ABD'nin hibe ettiği araçlar olmasına dikkati çeken Güçlüer, "Şimdi bakarsanız, Yunan anakarasında Amerikan birliklerinin konuşlandığını görmüş olursunuz. Yunan güçlerinin de adeta Amerikalı askeri güçlerin ileri karakolu durumunda Türkiye'ye yakın adalara konuşlandığını görürsünüz. Enteresan bir tablo var karşımızda. Yunan anakarasında ABD güçleri, bize yakın noktalarda da ABD'nin ileri karakolu gibi işlev görecek Yunan birlikler... Bu bir hazırlık. Bu nasıl bir hazırlık diye bakacak olursak: psikolojik mi yoksa arka tarafta başka bir plan mı var bunu görmemiz lazım." diye konuştu.

18+23 toplamda 41 taktik zırhlı aracın Türkiye'yi bir provokasyona sürükleyecek, Türkiye'ye zarar verecek bir güç olmadığını belirten Güçlüer, "Bununla birlikte konuşlandırılan askeri birlikler ve bu askeri birliklerin elindeki diğer ağır silahlar, destek vasıtaları, bazı adalara askeri uçakların inip kalkmasını sağlayacak havaalanları, askeri pistler yapılması ile birlikte ele aldığımızda bunu tabii Milli Savunma Bakanlığı mutlaka değerlendiriyordur." dedi.

"ASKERİ GÜCÜNÜZLE TEHDİDİ YOK ETMENİZ GEREKİR YOKSA O SİZİ YOK EDER"

Bu durumun riski aşıp tehlikeye varan bir durum mu hatta tehdit oluşumu ne zaman gerçekleşir diye düşünmek gerektiğini vurgulayan Güçlüer, Yunanlıların ABD tarafından kullanıldığını, "Nasıl Yunan anakarasını işgal ettilerse Yunan silahlı kuvvetlerini de kendilerinin karakolu gibi Türkiye'ye karşı bir tertiplenme içerisindeler. Bunu görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Uluslararası provokasyonları risk, tehlike ve tehdit olmak üzere üç aşamada sıralayan Güçlüer, "Riskler diplomatik çözümlerle giderilebilir. Tehlike milli güç unsurlarının bir kısmını kullanmayı gerektirebilir ama tehditte mutlaka askeri gücünüzle onu yok etmeniz gerekir yoksa sizi yok eder." dedi.

Yunan Başbakan Miçotakis'in, Birleşmiş Milletler Zirvesine katılmadan önce "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşelim" sözleri ardından zirvede Türkiye'yi suçlayan açıklamaları akabinde GASA'lara askeri teçhizat göndermesi gibi belirsiz ve dengesiz tavırlarına değinen Güçlüer, "Yunanistan'ın şu an yaptıklarının hiç dostane hareketler değil, hiç iyi niyetli bir çaba değil. Yarın Türkiye bir başka pozisyon alırsa 'Vay niye Türkiye?' demesinler." diye konuştu.