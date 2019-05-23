'Eğitim reformunu baltalayamazsınız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda eğitim çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi, önemli mesajlar verdi:

ANA SÜTUNUMUZ: Eğitim istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz ana sütundur. Eğitimi ihmal eden, ikinci plana atan toplumların kendilerine aydınlık ve müreffeh bir gelecek inşa etmeleri mümkün değil. Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim öğretim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir. Bizler de bu anlayışla son 17 yıldır eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Hep ifade ettiğim gibi bütçede aslan payını daima eğitime verdik.

VİZYONER OLMALIYIZ: Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir. Bunun adı istikbalimiz olan evlatlarımızı geleceğin şartlarına, geleceğin ihtiyaçlarına daha iyi hazırlamak hedefiyle vizyoner davranmaktır.

DEVREYE ALIRIZ: Artık daha büyük hamleler yapmak için elverişli bir zemine sahibiz. Özellikle müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projelerimizi devreye alabiliriz. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklanan yeni eğitim reformunun bu yönde atılmış kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum. Eğitim camiamızın tüm paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.

YIKICI OLMAYIN: Önümüzdeki dönem boyunca uzmanlar, paketin muhteviyatına dair tespit, tenkit ve fikirlerini hiç şüphesiz dile getireceklerdir. Bu görüşler çerçevesinde de varsa paketin eksiklikleri giderilecek, daha da iyileştirilmesi mümkün olacaktır. İyi niyetle dile getirilen eleştiriler elbette nazara, dikkate alınacak ve gerekli düzenlemeler de yapılacaktır. Ancak burada samimi bir uyarıda bulunmakta fayda görüyorum, eğitim gibi 82 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak hiç kimseye bir yarar sağlamaz.

ZARAR VERİR: Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor.

MAHARET DEĞİL: Her reforma, ülkeye ve millete katkı yapacak her projeye saldırmayı bir maharet zannediyorlar. Biz bugüne kadar ne yaptıysak neyi başardıysak bu yıkım ekibine rağmen başardık. Bugün de aynısını yapacağız. Eğitim reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan bu çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz. Biz size inanıyoruz, biz sizinle birlikte bu reformu hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için ne iyiyse ne doğruysa hangi program faydalıysa onu hayata geçirmenin gayretinde olacağız.

MÜSAMAHA YOK: Şiddetin özendirildiği diziler, şiddet içeren filmler ve sanal oyunlar özellikle gençlerimizin zihin kodlarını tahrip ediyor. Sıkıntı burada. Trafikten okula sokaktan hastaneye sadece görevini yapan insanlara kadar her yerde fiziki ve sözlü şiddetin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu şiddet dalgasına zaman zaman eğitimcilerimizin de maruz kalması son derece üzüntü vericidir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimi buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda en küçük bir müsamahamız yoktur, olamaz. Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür.