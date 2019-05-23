'Eğitim reformunu baltalayamazsınız'
Başkan Erdoğan, “Eğitim reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz. Yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda eğitim çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi, önemli mesajlar verdi:
ANA SÜTUNUMUZ: Eğitim istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz ana sütundur. Eğitimi ihmal eden, ikinci plana atan toplumların kendilerine aydınlık ve müreffeh bir gelecek inşa etmeleri mümkün değil. Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim öğretim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir. Bizler de bu anlayışla son 17 yıldır eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Hep ifade ettiğim gibi bütçede aslan payını daima eğitime verdik.
VİZYONER OLMALIYIZ: Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir. Bunun adı istikbalimiz olan evlatlarımızı geleceğin şartlarına, geleceğin ihtiyaçlarına daha iyi hazırlamak hedefiyle vizyoner davranmaktır.
DEVREYE ALIRIZ: Artık daha büyük hamleler yapmak için elverişli bir zemine sahibiz. Özellikle müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projelerimizi devreye alabiliriz. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklanan yeni eğitim reformunun bu yönde atılmış kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum. Eğitim camiamızın tüm paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.
YIKICI OLMAYIN: Önümüzdeki dönem boyunca uzmanlar, paketin muhteviyatına dair tespit, tenkit ve fikirlerini hiç şüphesiz dile getireceklerdir. Bu görüşler çerçevesinde de varsa paketin eksiklikleri giderilecek, daha da iyileştirilmesi mümkün olacaktır. İyi niyetle dile getirilen eleştiriler elbette nazara, dikkate alınacak ve gerekli düzenlemeler de yapılacaktır. Ancak burada samimi bir uyarıda bulunmakta fayda görüyorum, eğitim gibi 82 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak hiç kimseye bir yarar sağlamaz.
ZARAR VERİR: Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor.
MAHARET DEĞİL: Her reforma, ülkeye ve millete katkı yapacak her projeye saldırmayı bir maharet zannediyorlar. Biz bugüne kadar ne yaptıysak neyi başardıysak bu yıkım ekibine rağmen başardık. Bugün de aynısını yapacağız. Eğitim reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan bu çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz. Biz size inanıyoruz, biz sizinle birlikte bu reformu hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için ne iyiyse ne doğruysa hangi program faydalıysa onu hayata geçirmenin gayretinde olacağız.
MÜSAMAHA YOK: Şiddetin özendirildiği diziler, şiddet içeren filmler ve sanal oyunlar özellikle gençlerimizin zihin kodlarını tahrip ediyor. Sıkıntı burada. Trafikten okula sokaktan hastaneye sadece görevini yapan insanlara kadar her yerde fiziki ve sözlü şiddetin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu şiddet dalgasına zaman zaman eğitimcilerimizin de maruz kalması son derece üzüntü vericidir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimi buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda en küçük bir müsamahamız yoktur, olamaz. Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür.
Erdoğan, hakim ve savcı adaylarına “Korkutma gayretleri sizi asla korkutmasın. Bir Selim (Şehit Savcı Kiraz) kardeşimiz şehit olur, binlerce Selim Kiraz gelir” diye seslendi.
Yargıya hakaret ahlaksızlık edepsizlik, had bilmezlik
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlen Adli Yargı Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde görev yerleri belirlenen bin 446 hakim ve savcıya seslendi. Türkiye’nin siyaset pratiğinin zaman zaman en basit nezaket sınırlarını dahi zorlayan hal alabildiğini söyleyen Erdoğan, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını kaydetti. İsim vermeden YSK üyelerine hakaret ve tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Bir genel başkan yargı mensuplarımızla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti. Bu kişiler hiç anayasayı da gözden geçirmezler mi? Anayasanın 138. maddesi çok açık ve net. Bırakın bazı ilişkiler kurmayı, ‘ima dahi edemezsiniz’ diyor yargı mensuplarını. Bunlar öyle ileri gittiler ki, affınıza sığınıyorum, küfretmedikleri kaldı. Her türlü hakareti yaptılar. Eleştiri yapabilirsin, ayrı bir konu, zaman zaman ben de eleştiri yapıyorum ama hakaret edemezsin, küfredemezsin, buna hakkın ve yetkin yok. Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yücelten, aksi durumda ise yerden yere vuran bu zihniyeti ben şiddetle kınıyorum... Benim partim anayasa değiştirebilecek neredeyse güce sahip olduğu dönemde bile kapatılmakla karşı karşıya kaldı. Böyle bir dönemde partimin kapatılmasını savunanlar yine siyasetçiler, ‘Ankara’da yargıçlar var’ diye meydanlara dökülüyordu. Neticede partimiz kapatılmadı ve bugünlere geldi. Ama hiçbir zaman bu hakaretleri yapmadık. Kararları değil de hakimlerin şahıslarını hedef alarak, hatta onları çete yaftası vurup hedef göstererek, hele hele hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. Bu ülke yol geçen hanı değil. Sizlere bu hakaretlere yapanların da bir gün adalete ihtiyacı olacaktır. İşte o zaman yapılan densizlikler, sizin adaletle hükmetmenize engel olmasın.
Kanada Senato Başkanı’nı kabul etti
Başkan Erdoğan, Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey’i kabul etti. Külliye’de basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Strateji Belgesi 30 Mayıs’ta
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başkan Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni 30 Mayıs’ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklayacağını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.