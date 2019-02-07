Bakan Selçuk: Eğitimi sınıflarda ve okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, “Bursa bizim için eğitim anlamında öncü illerimizden bir tanesi. Bu öncülüğü sadece kendi şehri için değil, bütün Türkiye'miz için yapmak zorunda ve yapıyor zaten. Bundan sonraki aşamalarda da Bursa’nın öncülüğünde büyük mesafeler alacağımızı biliyorum. Geçmişte yapılan birçok çalışma bunun delili olarak ortada duruyor. AK Parti döneminde eğitim ile yapılan bir çok hizmet, bugün bizim yapacağımızı çalışmaların alt yapısı olması bakımında çok önemli” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak, eğitim dünyamızın gelişen bilimsel ve teknolojik unsurlara göre yeniden düşünmek ve zamanın ruhuna uygun olarak yeni projelere imza atma mesuliyetimiz var” diyen Selçuk, “Bu mesuliyetimizin son derece farkındayız. Ekip arkadaşlarımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünyada rekabet edebilecek bir konumda bulunması için eğitimde muhakkak suretle yeni başarılara imza atmak durumundayız. Bu, Türk ekonomisini, demokrasisini yükseltsin ve yüceltsin. Eğitimin iktisadî hayatla bütünleşmesi, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz gerekliliktir. Bu anlamda eğitimi sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz. Türk ekonomisi ve demokrasisine de katkısını hep birlikte eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Selçuk’a Türk bayrağı motifli tablo hediye etti.