DHA 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:08

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir'de basın mensupları ile bir araya geldi. KKTC ile Türkiye ilişkilerine değinen Tatar, "Herkes bilir ki; benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye'nin de desteğiyle iki devletiz. Bu iki devlet çok önemli. Çünkü 50 yıldır bu müzakerede federal temelli bir anlaşma için müzakereler yapılmış, dosya dosya detaylar var. Hepsine baktığımızda bizi bekleyen büyük bir tehlike vardı. O da çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Avrupa Birliği üyesi olmadığı için onlara göre Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesi gerekiyordu. Bunu açık bir şekilde 2017 yılında yapılan görüşmelerde görüyoruz. Ancak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu orada restini çekiyor ve 'asla kabul etmeyiz' diyor. Çavuşoğlu sıfır asker, sıfır garantiyi kabul etmiyor. Çünkü Kıbrıs'ta uzlaşı, eşitlik demektir. Bana göre böyle bir eşitlik de yok" diye konuştu.

'KIBRIS TÜRKLERİNİN EGEMENLİĞİNDEN ASLA VAZGEÇMEYİZ'

Rumların asıl amacının Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman federal bir yapı var. Onların asıl amacı Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesidir. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti, bütün uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıs'ta hakları vardır. Ulusal çıkarları bakımından Türkiye'nin İskenderun Körfezi'nden Ege adalarına kadar 2 bin kilometreden daha uzun sahil şeridi vardır. Bu çok büyük bir haktır. Böyle bir adanın Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkına, hukukuna ve tarihine rağmen başka ellere geçmesi asla kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türklerinin egemenliğinden asla vazgeçmeyiz. Dolayısıyla böyle bir tehlikeyi önlemek için benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra zaten bunları söyleyerek halkımın onayını aldım. Türkiye'nin de tam desteği gelmiştir. Bana bu desteği sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Maraş açılımı da bu işin bir parçasıdır. Maraş açılımı Kıbrıs'ta yeni bir dönüm noktasıdır. Bu onurlu bir siyasetin ortaya konulması anlamında tarihi bir adımdır. Bu durumu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gittiğim yerlerde anlatıyorum."

'ALINAN TEDBİRLER ÇOK BÜYÜK BAŞARIYDI'

Türkiye'de son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya da değinen Tatar, "Ekonomide büyük bir sorun yokken nasıl olur da o ülkenin para birimi bu şekilde spekülatif saldırıyla değer kaybeder. Bu gerçekten ekonomik akılla izah edilemez. Bu işin içerisinde başka meseleler var. Dıştan yapılan açık bir saldırı var. Bu netlik kazanmıştır. Bu alınan tedbirler çok büyük bir başarıydı, zamanlaması da iyi olmuştur. Dolayısıyla inşallah bu istikrar devam eder. Türkiye kendi dengesi içerisinde ekonomik yapısını güçlendirir. Bizim için önemli olan Türkiye ekonomisinin güçlü olması hem siyasi anlamda bize güç verir hem de güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, bunun da Kıbrıs'a yansımalarını hemen görürüz. Çünkü daha güçlü bir ekonomik yapı içinde Kıbrıs'a daha fazla turist gelir. Kıbrıs'a daha fazla yatırımcı gelir" ifadelerini kullandı.