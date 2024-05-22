CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 73 kişilik kafile ile İtalya'ya yaptığı Roma ziyaretinden önce Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde toplantıya katıldığı öğrenildi. İmamoğlu'nun Genel Merkez'de, Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile görüştüğü belirtildi.

2,5 SAATLİK GÖRÜŞME

Özel'in makamında yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İmamoğlu'nun sunum yaptığı görüşmede 'yerel yönetimler' ele alındı. Görüşmede İmamoğlu ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri ve İstanbul'da yapılacak çalışmalar halkında da bilgi verdi.

YENİ EKİP İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, yerel yönetimlerde yeni bir yapılanma talep etti. Kazanılan belediyelere oranla parti merkezindeki yerel yönetimlerin şimdiki yapısının yetersiz olduğunu değerlendiren İmamoğlu, yapının daha da genişletilmesinin ve yeni ekiple devam edilmesini önerdi.

YER TAHSİS EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu kapsamda da atılacak adımlarda ikinci kattaki kütüphaneyi boşaltıp yerine yerel yönetimlere yeni yer tahsisi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. İmamoğlu'nun Ankara'da Çukurambar semtinde bulunan ofisinin de yeni yapılacak Genel Merkez'deki bölüme taşınmasına yönelik girişimin başladığı ifade edildi.