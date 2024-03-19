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Politika

Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak mı? İBB Başkan adayı Murat Kurum açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında kendisine yöneltilen 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına çıkar mısınız?' sorusuna 'İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir?' ifadelerini kullandı.

19 Mart 2024 Salı 23:57 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak mı? İBB Başkan adayı Murat Kurum açıkladı
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31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala siyaset arenası kızışmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna "İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir?" sözlerini kullandı.

"BENİMLE KONUŞAMAZ"

Kurum açıklamasının devamında " Konu İstanbul olmayacak, konu İstanbul'un sorunları olmayacak. Çünkü İstanbul'un sorunlarını bilmiyor ki, sorunlardan haberi yok. Haberi olmadığı için bunları benimle konuşamaz. " ifadeleriyle İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Murat Kurum, " Ben 81 ilin belediyesini yöneterek buraya geldim. 81 il bize bağlıydı. 1372 belediyede nerde ne yapıldığını sorun bana 81 ilde söyleyeyim size." ifadelerini kullandı.

  • İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  • Murat Kurum

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