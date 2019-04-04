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Ekrem İmamoğlu ‘Guaido’ya özendi

Sosyal medya kullanıcıları, Ekrem İmamoğlu’nu Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun Batı tarafından desteklenmesine benzeterek ‘İmamoğlu, Guaido sendromuna kapıldı’ yorumunu yaptı. 

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Kesin sonuçlar açıklanmadığı halde kendi kendini başkan ilan eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na ABD ve Türkiye karşıtı faaliyetleri ile bilinen bir çok Avrupalı siyasetçi destek geldi. ABD ve Avrupalı siyasetçilerin kendi kendini belediye başkanı ilan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmesi sosyal medyada “Ekrem İmamoğlu, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya özendi” sözleriyle eleştirildi. 

YİNE BURNUNU SOKTU 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino “İtirazlara ilişkin haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler, demokrasinin önemli unsularından biri. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Bu bağlamda uzun ve güvenli bir seçim geleneği olan Türkiye’den daha azını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. Amerika’dan gelen küstah açıklamalara tepki gösteren Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise “Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez” yanıtı verdi. 

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da benzer bir küstahlık yaparak henüz hangi adayın kazandığı belli olmayan İstanbul başkanlığı için İmamoğlu’nu tebrik etti. Avrupa’dan gelen skandal kutlamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Bloomberg yazarı Eli Lake, yerel seçimlere yönelik AK Parti’nin yaptığı itirazlardan rahatsız oldu. Yazdığı yazıda Avrupa ve ABD’nin devreye girmesini talep eden Lake, küstah sözlerle “Erdoğan’ın seçimleri çalmasına izin verme” dedi.

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