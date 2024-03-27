31 Mart seçimlerine günler kala CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren partililerden İmamoğlu'na isyan bayrağı geldi!

Partililer tarafından, İstanbul'un birçok ilçesine "Oy yok!" yazılı afişler asıldı.

"SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY YOK!"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tolgahan Erdoğan, X sosyal medya hesabı üzerinden, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!" yazılı afişleri paylaştı.

Erdoğan paylaşımına, "İstanbul'un bir çok ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından binlerce afiş şehrin dört bir yanına asıldığı görüldü." notunu düştü.

��ESRARENGİZ AFİŞLER��



��İstanbul'un bir çok ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından binlerce afiş şehrin dört bir yanına asıldığı görüldü.



��"Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK" Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar , Kurultay sonrasında Alevilerin halen... pic.twitter.com/2hnKS5VJOs — Tolgahan Erdoğan (@tolqahanerdoqan) March 26, 2024

Afişler, sosyal medyada alay konusu oldu.