El Bab Fakültesi ilk öğrencilerini aldı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör unsurlarından temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Afrin bölgeleri Türkiye’nin desteğiyle adeta küllerinden doğdu. Bölgenin tüm alt ve üstyapısını yeniden ele alan Türkiye, barınmadan sağlık merkezlerine ve eğitime tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

İLK ADIM ATILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak El Bab’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de de Eğitim Fakültesi kuruldu. Fakülteler ilk öğrencileriyle yeni eğitim öğretim yılına adım attı. El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. İbrahim Arslan, “2012 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar neticesinde en çok etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Bunun sebebi, hem 911 km sınır komşusu olması, hem de yaklaşık 4 milyon sığınmacı akımına maruz kalınmasıdır. Bu olaylar neticesinde göç eden 4 milyon insanın içinde 580 bine yakın ilköğretim ve lise öğrencisi ile 20 bine yakın yükseköğretim öğrencisi bulunmaktaydı” dedi.

3 AYRI DİLDE EĞİTİM

Gaziantep Üniversitesi rektörlüğünün eğitim-öğretim kalitesinden taviz vermeden, yeterlilik sınavı yaparak, üniversitede Arapça programları açtığını ifade eden Dekan Prof. Arslan, “Gaziantep Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk defa üç ayrı dilde eğitim ve öğretim görülmektedir. Türkiye’de en fazla Suriyeli öğrencisi olan ve en fazla Suriyeli akademisyen barındıran üniversite olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi eğitim-öğretim seferberliği başlatmıştır. El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü olmak üzere üç bölüm açılmıştır.”

MÜNBİÇ’TEN DE FAKÜLTE TALEBİ GELDİ