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El Bab Fakültesi ilk öğrencilerini aldı

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab, Cerablus ve Afrin’de tüm ihtiyaçlar karşılanırken, gençlerin geleceği için de eğitim seferberliği başlatıldı. El Bab Fakültesi 120 öğrenci kabulüyle eğitim öğretime başladı. 

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör unsurlarından temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Afrin bölgeleri Türkiye’nin desteğiyle adeta küllerinden doğdu. Bölgenin tüm alt ve üstyapısını yeniden ele alan Türkiye, barınmadan sağlık merkezlerine ve eğitime tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. 

İLK ADIM ATILDI 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak El Bab’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de de Eğitim Fakültesi kuruldu. Fakülteler ilk öğrencileriyle yeni eğitim öğretim yılına adım attı. El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. İbrahim Arslan, “2012 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar neticesinde en çok etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Bunun sebebi, hem 911 km sınır komşusu olması, hem de yaklaşık 4 milyon sığınmacı akımına maruz kalınmasıdır. Bu olaylar neticesinde göç eden 4 milyon insanın içinde 580 bine yakın ilköğretim ve lise öğrencisi ile 20 bine yakın yükseköğretim öğrencisi bulunmaktaydı” dedi. 

3 AYRI DİLDE EĞİTİM 

Gaziantep Üniversitesi rektörlüğünün eğitim-öğretim kalitesinden taviz vermeden, yeterlilik sınavı yaparak, üniversitede Arapça programları açtığını ifade eden Dekan Prof. Arslan, “Gaziantep Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk defa üç ayrı dilde eğitim ve öğretim görülmektedir. Türkiye’de en fazla Suriyeli öğrencisi olan ve en fazla Suriyeli akademisyen barındıran üniversite olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi eğitim-öğretim seferberliği başlatmıştır. El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü olmak üzere üç bölüm açılmıştır.”

MÜNBİÇ’TEN DE FAKÜLTE TALEBİ GELDİ

Fakülte’nin yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu da “Türkiye’deki Suriyeli öğrencileri de buralara almayı düşünüyoruz. Amacımız Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin de kendi ülkelerine dönmeleri, kendi ülkelerinin iş alanlarında çalışmaları ve gelecek yapılanmasında aktif olarak rol oynamalarını sağlamaktır. Gaziantep Üniversitesi tarihi bir misyonu yerine getiriyor” dedi. Şeyhanlıoğlu, “Bu yöntemin Tel Abyad ve Cerablus’ta da uygulanması gerekir. Halk çok olumlu yaklaşıyor. Münbiç Meclis üyesi bir şahıs bizzat bu yöntemin kendi ilçelerinde de uygulanması talebini bizzat bana söyledi. ‘Terör örgütünün baskıları nedeniyle biz yıllardır eğitim hizmeti alamıyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı. 

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