Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: El Bab'daki başarıyı Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız

Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü kapsamında bulunduğu Lefkoşa'da, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı (KTBK) ziyaret etti.

Komutanlığa gelişinde KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım tarafından karşılanan Oktay, komutanlık içindeki müzede harekata ait gerçek belgeleri ve malzemeleri yerinde inceledi. Oktay, komutanlık bahçesine hatıra fidanı dikti.

Oktay daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen El Bab'daki Akil Tepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu vasıtasıyla askerlerle görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi.

Askerlere hitap eden Oktay, "El Bab için yüreğinize sağlık Orada çok hatıramız var. Gazilerimiz şehitlerimiz oldu. Tüm Türkiye'nin yüreği orada attı, bir destan yazdık. Bunu siz yazdınız. Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizleri kutluyorum. Yaptığınız muhteşem iş için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oktay'ın askerlerin bir ihtiyacının olup olmadığını sorması üzerine Karaloğlu, "Arkadaşlarımızın moral ve motivasyonları yerinde. Kayda değer çok güzel başarılar var. Buradaki insanların yüzündeki matem havası karamsarlık ve yerini tebessüme bırakmış. Baya yol kat ettik ama daha da kat etmemiz gereken mesafe var." ifadelerini kullandı.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Mehmetçik'imiz hem Suriyeliler hem de Özgür Suriye Ordusu için şartlar ağırdı. Türkiye'ye karşı oyun oynanmak istiyordu. Biz oraya girmekle ve El Bab'ı ele geçirmekle bu oyunu bozduk hep birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net, kararlı bir duruşu vardı. Uluslararası camianın beklemediği bir andı ama özellikle Suriyelilerin bizi orada istediği dönemde oraya girdik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama sabredince böyle bir sonuca ulaştık. Siz orayı sağlam tutun. Zeytin Dalı'ndan sonra şimdi de İdlib'deyiz. Orada da silahlı kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimizin gayretiyle orada da aynı güvenliği sağlıyor olacağız. Münbiç'e geliyoruz ve oradan Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El Bab'daki başarıyı Fırat'n doğusuna da taşıyacağız. Terör örgütlerini geldikleri yerlere göndereceğiz veya kazdıkları mezarlarına gömeceğiz. Türkiye'ye karşı kimse hiçbir oyunun parçası olamaz. Siz El Bab'da bunu gösterdiniz. Türkiye'nin şakası olmadığını herkes görmüştür. Bundan sonra da görecektir."

- Doğum günü sürprizi

Oktay, daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerle akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aynı masada yemek yediği Er Şahin Başar'a doğum günü sürprizi de yaparak, hazırlanan pastayı Er Başar ile kesti ve hediye takdim etti.

Daha sonra askerlere hitap eden Oktay, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarının yüreğinin askerlerle birlikte attığını belirtti.

- "İçimize kimse fitne sokamayacak"

El Bab'da, Afrin'de, Başika'da, Somali'de de Türk askerinin olduğunu anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gönül coğrafyasında bir sıkıntı olsa da farklı adlar altında olsa bile barış gücü olarak Türkiye oradadır. Herhangi bir yerde bir mazlum varsa orada da olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu var. Şartlar ne olursa size güveniyoruz. Bu güven, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece sonsuza kadar devam edecek. Hiç kimse ne sizin ne de 81 milyon vatandaşımızın bileğini bükemeyecek. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. İçimize kimse fitne sokamayacak. 15 Temmuz'da bunu yaşadık, hainleri temizledik ve temizlemeye devam edeceğiz. Ne ordumuz, ne güvenlik birimleri ne de kamunun herhangi bir yerinde hiçbir hainin yer almasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Sizleri rahat, mutlu, ve sağlıklı görmekten dolayı çok mutlu oldum. Allah'a emanet olun."