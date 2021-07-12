El-Ganim: Türkiye'nin bizi bir araya getirme gücü bulunuyor

AA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali el-Ganim ile görüştü.

Kuveyt Millet Meclisi'nde, Marzuk Ali el-Ganim ile bir araya gelen Şentop, Türkiye ile Kuveyt'in birçok uluslararası platformda beraber hareket ettiğini, bunun örnek alınacak bir iş birliği olduğunu söyledi.

Kuveyt'in, Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladıklarını vurgulayan Şentop, "Filistin'de yaşanan sorun sadece Müslümanların değil bütün dünya halklarının meselesidir. Tarih boyunca da savaş ve barışların sebebi Filistin bölgesi olmuştur." dedi.

Son saldırıların ardından dünyanın farklı yerlerinden Filistin halkının haklılığına vurgu yapan açıklamalar olduğuna dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"İsrail'in ramazan ayında Filistin'e yönelik kanlı saldırılarıyla ilgili Parlamentolar Arası Birlik ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında gerçekleştirdiğiniz temasları da yakından takip ettim. Filistin meselesini her zaman hatırda tutmamızın ve davaya sahip çıkmamızın önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu çerçevede daha olumlu bir dünya kamuoyuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) bünyesinde daimi Filistin Komitesi var. Bu komiteye eylül ayında İstanbul'da, Meclis Başkanları seviyesinde ev sahipliği yapmak istediğimizi biliyorsunuz. Söz konusu toplantıya zatıalinizi şimdiden davet ediyorum. Tarih konusunda bilahare müzakere edebiliriz. İnşallah bu toplantıda Filistinli kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için güçlü bir ses çıkarabiliriz."

Meclis Başkanları olarak parlamentolar arasında samimi bir iş birliği atmosferi oluşturmakta muvaffak olduklarını düşündüklerini belirten Şentop, "Bu ortamın, ihtisas komisyonlarımız ve Kuveyt Millet Meclisinde kurulan dostluk gruplarımız arasında da yeni temaslara fırsat sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali el-Ganim de Türkiye ve Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin tarihi bir gerçek olduğunu belirterek, "Türk halkı, Kuveyt'in işgali sırasında yanımızda olmuştur. Kuveyt halkı bunu unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Kuveyt açısından stratejik bir dost olduğuna dikkati çeken el-Ganim, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda ileri taşıma konusunda ortak niyete sahip olduklarını dile getirdi.

Kuveyt'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını istediklerini kaydeden Marzuk Ali el-Ganim, "Bölgesel anlamda Türkiye ile koordinasyon halinde olmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik Müslüman ülkelerin bir araya gelmesine vesile olacaktır." dedi.

El-Ganim, İslam dünyasının parçalanmışlığının Filistin konusunda İsrail'in elini güçlendiren bir unsur olduğunu belirterek, Türk parlamentosunun diğer İslam ülkelerinin parlamentolarını bir araya getirme gücü bulunduğunu vurguladı.



Şentop, görüşmelerin ardından, Marzuk Ali el-Ganim ile Kuveyt Millet Meclisi'ni gezdi.