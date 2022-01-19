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Politika

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkçe paylaşımına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'yi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:48 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:03
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'nin Türkçe paylaşımına cevap verdi. Bukele'nin twitini alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'yi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

El Salvador Devlet Başkanına iyi yolculuklar dileyen Erdoğan, "El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz" dedi.

  • El Salvador Devlet Başkanı Bukele
  • Türkçe
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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