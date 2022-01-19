El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'nin Türkçe paylaşımına cevap verdi. Bukele'nin twitini alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'yi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.
El Salvador Devlet Başkanına iyi yolculuklar dileyen Erdoğan, "El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz" dedi.