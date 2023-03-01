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Politika

Elitaş'tan çirkin iddialarda bulunan Ercan'a sert tepki: Ahlaksızlığa susamayız

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 11 ili etkileyen büyük deprem hakkında çirkin iddialarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a tepki gösterdi. Ercan'ın ahlaksızlık ve dezenformasyon yaptığını belirten Elitaş, 'Böyle bir nefret diline, aşağılık bir söyleme cevap vermek mecburiyetindeyiz. Ahlaksızlığa susamayız, ahlaksızlara cevabını vermek zorundayız.' dedi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
Elitaş'tan çirkin iddialarda bulunan Ercan'a sert tepki: Ahlaksızlığa susamayız
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin görüşmede söz aldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımlarına tepki gösteren Elitaş, "Bugün tek yürek olma günü ama bunun yerine parçalama gayreti içinde olanlar var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

"EYT KONUSU KÖKLÜ OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTU"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifle vatandaşların bir mağduriyetinin daha ortadan kaldırılacağını, teklifin 4 milyondan fazla vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

EYT konusunun köklü bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Aksu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı yönetim istikrarı ile atılan reformist adımlar çerçevesinde daha evvel asgari ücretin vergi dışı bırakılması, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, mali ve sosyal haklar ile çalışma şartlarına ilişkin iyileştirmeler gibi çalışan ve emeklilerimizin birçok talep ve beklentisi yerine getirilmiştir. MHP olarak seçim beyannamelerimizde yer verdiğimiz EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderileceği taahhüdümüz de gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

"AHLAKSIZLIĞA SUSAMAYIZ"

Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımlarını aktardı. Elitaş, şöyle konuştu:

"Bir profesör ki 28 Şubat tarihinde attığı ancak daha sonra sildiği tweette 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' diyor. Allah aşkına, böyle bir şey olur mu? Yalan söylemek ahlaksızlığın daniskasıdır. 'Deprem bölgesini geziyoruz. Malatya'daki bin kadar çocuk yitik; organ mafyası ya da çocuk pornocularından kuşkulanıyoruz.' diye paylaşımda bulunmuş. Böyle bir nefret diline, aşağılık bir söyleme cevap vermek mecburiyetindeyiz. Ahlaksızlığa susamayız, ahlaksızlara cevabını vermek zorundayız.

Acılarımızı yaşamamız, o insanlara katkı sağlamamız, o kardeşlerimizle kucaklaşabilmek, onların yaralarını sarabilmek için bugün tek yürek olma günü ama bunun yerine parçalama gayreti içinde olanlar var. Ahlaksızlık, dezenformasyon yapanlara, vatandaşı infiale uğratacak toplumsal bir hareket ortaya çıkarabilecek bu sosyal medya denilen konuyu canavarlaştırarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı hep birlikte gayret edelim."

  • Mustafa Elitaş
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