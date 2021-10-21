Ellafi: Türkiye ile ortaklığımızı geliştirme arzusundayız

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 02:19 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 02:19

Konseyin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ellafi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Konseyin, Libya ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerini çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmeyi arzuladığını belirten Ellafi, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi bağlar ve ikili ilişkilerin derinliğine işaretle, Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesinde Türkiye'nin oynadığı rolün altını çizdi.

Başkanlık ve parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılmasının önemini vurgulayan Ellafi, devlet ile Temsilciler Meclisi'nin seçim yasasına ilişkin anlaşmaya varmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Görüşmede, birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de katılacağı Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı başta olmak üzere Libya'ya ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede hazır bulunan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin konferansa katılımının önemini belirterek, seçimlerin yapılmasının krizin bitmesi, barış ve istikrarın gerçekleşmesi için bulunmaz fırsat olduğunu kaydetti.

Libya İstikrarı Destekleme Girişimi Konferansı, 21 Ekim'de bakanlar düzeyinde uluslararası katılımla düzenlenecek.

BM'nin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılması planlanıyor.