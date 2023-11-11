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Politika

''Emanetçi Başkan'' Özgür Özel'in A takımında İmamoğlu detayı!

Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Genel Başkanlık koltuğuna oturan 'Emanetçi Başkan' Özgür Özel, A takımını belirledi. MYK'sında, İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunması dikkat çekti. İmamoğlu'nun ihaleleri bağladığı Özgür Karabat'ın CHP'nin mali işlerinin başına gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
''Emanetçi Başkan'' Özgür Özel'in A takımında İmamoğlu detayı!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partide tartışmaları artırdı. Genel Merkez, değişimci ve Kılıçdaroğlu tarafları olmak üzere parçalandı. İstifa çağrısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez, koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan ve 'emanetçi başkan' denilen Özgür Özel, A takımını hazırladı.

A TAKIMINDA İMAMOĞLU DETAYI!

CHP'nin yeni MYK'sında, değişimci ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı. Buna göre MYK'da Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne Deniz Yücel, Halkla İlişkilere Burhanettin Bulut, Seçim ve Hukuk alanına Gül Çiftçi, Mali İşlere Özgür Karabat, Yerel Yönetimlere ise Gökan Zeybek atandı. Örgütlerden sorumlu isim ise Ensar Aytekin olarak açıklandı.

Listede yer alan isimlerin her biri seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak değişimcilerden yana taraf almıştı. Ekrem İmamoğlu'nun ihaleleri bağladığı Özgür Karabat'ın CHP'nin mali işlerinin başına gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday göstereceği iddia edilen Selin Sayek Böke de, listede yer aldı.

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