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Emekçilerin yazını kışa çevirdiler

‘Sendika değiştir’ baskısı yapan CHP’li belediyelere öfke yağıyor.

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Antalya’da, Memur-Sen üyesi bir grup, CHP’li Büyükşehir Belediyesi önünde memurların sendikadan zorla istifa ettirildikleri için eylem yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da eyleme katılarak açıklamalarda bulundu. Yalçın, seçimlerden sonra baskı ve tehdit ile 4 bin 910 üyelerinin istifa ettirildiğini söyledi. Yalçın “Meydanlarda ‘Martın sonu bahar’ diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu” dedi.      

OTURMA EYLEMİ 

CHP’li Bolu Belediyesi’nde de Tanju Özcan’ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı’nda üç gün önce başlattığı oturma eylemi sürüyor. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, işçilere destek vermek için geldiği eylem alanında, zorla istifaların devam ettiğini belirtti.      

40 ÜYE İSTİFA ETTİ 

Mardin’de ise HDP’li Ahmet Türk’ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı sendikalardan son 10 günde 40’a yakın üye baskıyla istifa ettirildi. 

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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