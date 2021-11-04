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Politika

Emin Çölaşan'dan başörtüsü hazımsızlığı! ''Başı açık bir kadın yokmuş!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile G20 zirvesindeki görüşmesinde tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'nın başörtülü olması, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ı rahatsız etti. Çölaşan, köşe yazısında 'Beyaz türbanlı bir kadın! Demek ki Türkiye'de bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın yokmuş.' ifadelerini kullandı.

4 Kasım 2021 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya'da düzenlenen G20 zirvesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alan Fatma Kavakçı da tercüman olarak yer aldı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine köşe yazısında yer veren Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Başı açık bir kadın tercüman yokmuş" diyerek başörtüsünü hedef aldı.

"BEYAZ TÜRBANLI BİR KADIN..."

Çölaşan, "Recep Bey'in hemen yanı başında ya da ardında dolanan beyaz türbanlı bir kadın! Tercümanlık görevi ona verilmiş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın, ya da İngilizce bilen bir erkek tercüman yokmuş!" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapan Kavakçı, bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.

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