Emin Pazarcı: CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer FETÖ ve HDP'nin CHP'li adayıdır

CHP’nin 31 Mart için arapsaçına dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirlediği aday, “Tunç Soyer kimdir?” sorusunu da beraberinde getirdi. CHP’nin İzmirlilere “HDP’nin hendek siyasetine destek veren”, “FETÖ’nün propaganda mekanizmaları Zaman ve Samanyolu’na yapılan operasyonların karşısında duran” ve “1980 darbesinin Sıkıyönetim Başsavcısı olan babası Nurettin Soyer’in dönemine övgüler düzen” Tunç Soyer’i lâyık görmesi kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP’nin Tunç Soyer hamlesini TM Dijital Haber Merkezi’ne değerlendirdi. ,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığı için 1980 darbesinin başsavcısı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in ismini Parti Meclisine getirerek onaylatmasının yankıları sürüyor.

Darbe döneminde ülkücülere yönelik uygulamaları ile hatırlanan babası “işkenceci” Nurettin Soyer’in Sıkıyönetim Başsavcılığı dönemine övgüler düzen ve terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin hendek siyasetine “Sur’a kayyum atanmasına içim yanıyor, HDP’nin yanındayım.” açıklamasıyla destek veren Tunç Soyer, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) propaganda mekanizmaları olan Zaman ve Samanyolu’na yapılan operasyonlara karşı tavır takınarak bu operasyonları “özgür basının susturulması” olarak nitelendirmişti.

''HDP VE FETÖ'NÜN CHP İLE BERABER ÇIKARDIĞI ORTAK ADAY''

İyi Parti ile kurduğu yerel seçim ittifakını örtülü olarak HDP ile yürüten CHP’nin Tunç Soyer hamlesine İyi Parti tabanından büyük tepki gelirken, konuyla ilgili olarak TM Dijital Haber Merkezi’ne değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “(Tunç Soyer) her ne kadar Millet İttifakı’nın adayı olarak sunulsa da, İyi Parti kanadı bundan son derece rahatsız. HDP İzmir’den aday çıkarmıyor.” diyerek, Tunç Soyer’in “HDP ve FETÖ’nün CHP ile beraber çıkardığı ortak aday” olduğunun altının çizilmesi gerektiğini belirtti.

Tunç Soyer’in Zaman ve Samanyolu’na yapılan baskınları “özgür basına darbe olarak değerlendirmiş biri” olduğunun bizzat kendi attığı tweetlerle sabit olduğunu söyleyen Emin Pazarcı, “Babası (Nurettin Soyer) 1980 darbesinin ardından Ankara’daki darbe yapılanmasının başsavcısıdır.” dedi.

''İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ŞENOL BAL DA İŞKENCEDEN GEÇMİŞTİR''

Bu dönemde idam edilen Erdal Eren’in sol kesim tarafından sürekli istismar edildiğini söyleyen Pazarcı, “Erdal Eren’in idam edildiği dönemlerde Nurettin Soyer de Ankara’da sıkıyönetim başsavcısıydı. Bence şunu öne çıkarmak lazım; Erdal Eren, Mustafa Pehlivanoğlu ile beraber idam edildi. Bir sağdan, bir soldan anlayışı vardı o dönemde.” ifadelerini kullanarak, idamın gerçekleştiği gün Ankara Mamak’taki askerî cezaevinde bütün tutuklulara kola dağıtıldığını, tutukluların bu duruma bir anlam veremediğini ve ardından “Afiyet olsun, arkadaşlarınız idam edildi!” anonsunun yapıldığını hatırlattı.

Nurettin Soyer’in o dönemde Ankara’da bir “işkence hane” kurduğunu anlatan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “(Nurettin Soyer) burada özellikle MHP ve ülkücü davanın iddianamesini hazırlayan kişidir, burada 500’den fazla kişiyi işkenceden geçirmiştir.” sözlerini kullandı.

İyi Parti’nin Manisa Milletvekili Şenol Bal’ın da burada işkenceden geçtiğini ve Nurettin Soyer tarafından idamla yargılandığını söyleyen Emin Pazarcı, “O açıdan (Tunç Soyer) İyi Parti ve CHP’nin ortak adayı değil, CHP ve FETÖ’nün ortak adayıdır.” diye konuştu.

''HDP'NİN BASKISI VAR''

Bu ismi (Tunç Soyer) aday göstermenin insanlığa ve demokrasiye meydan okumak olduğunun altını çizen Pazarcı, “Sayın Kılıçdaroğlu bunların hepsini biliyor. Buna rağmen bu ismi öne çıkarıyorsa, sanıyorum ki HDP’nin baskısı var. Kılıçdaroğlu İzmir’de İyi Parti’nin oylarından vazgeçmiş, burada FETÖ’cülerin de desteğiyle Tunç Soyer’i seçtirmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

''AZİZ KOCAOĞLU, SOYER'İN ADAYLIĞINI ENGELLEMEK İÇİN İYİ PARTİ'NİN DESTEĞİNİ ALDI''

İzmir’de CHP tabanında ciddi bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Emin Pazarcı, “Soyer sadece sağ tutuklulara, yani ülkücülere eziyet etmedi ki; o darbede büyük acılar çeken, işkenceye uğrayan solcular da vardı. Bunlar tarihi gerçeklerdir. Solda da ciddi anlamda sıkıntılar olacağını düşünüyorum, ki bu sıkıntıların sonucu olarak Soyer’in adaylığının önünü kesmek için Aziz Kocaoğlu, İyi Parti’den de destek alarak Ankara’ya geldi.” dedi.

''İNSAN İÇİNE NASIL ÇIKACAKLAR''

Nedeni bilinmez bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun ısrarla Tunç Soyer’i aday olarak gösterdiğini belirten Pazarcı, “İnsan içine nasıl çıkacaklar, demokrasi ve insan haklarından nasıl bahsedecekler bilemiyoruz. O dönemdeki işkencelerde sınır yoktu. Konuşmayan tutukluların aileleri, eşleri ve kızları işkence odalarına alınıp mahkûmların önünde işkenceden geçiriliyordu. Türkiye bunları yaşadı.” diye konuştu.