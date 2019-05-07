Emin Pazarcı yorumladı: YSK, Türkiye’de hukuk var dedi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. Yerel seçimlerle ilgili gelişmeleri Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı’ya sorduk. Pazarcı, “YSK, aldığı bu kararla Türkiye’de hukuk var demiştir. Herkesin yapması gereken şey hukuki olan bu karara uymaktır.” ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul kararını aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Emin Pazarcı, “Hukuki olmayan bir kararla elde edilen sonuç hukuki olmaz. Bir kere sandık kurullarının hukuka aykırı olarak oluşmasıyla birlikte bu seçimlerde yok hükmünde olmuştur. Bu seçimler kirlenmiştir.” diye konuştu.

İstanbul’da gerçekleşecek olan 23 Haziran seçimleri için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Pazarcı, “YSK, aldığı bu kararla Türkiye’de hukuk var demiştir. Herkesin yapması gereken şey hukuki olan bu karara uymaktır. Onun dışındaki başka birtakım kararlar suç olur. Bu işi germenin hiçbir anlamı yok. Nitekim geçmişte Gezi olaylarında bunu denediler hatta 15 Temmuz’da bile iradeyi esir almaya çalıştılar, bunlar başarılı olamadı. Geldiğimiz noktada da tehditler şantajlar ve birtakım farklı davranışlar sergilenmesi de sonuç vermez, sadece demokrasiye olan inançsızlığı gösterir.” dedi.

Bu seçimlerin onaylanmasının hukuk açısından bir facia olabileceğini dile getiren Pazarcı, “YSK, olması gerekeni yaptı. Sosyal medya büyük bir kirliliktir. Şimdi sosyal medya eğer Türkiye’nin gerçeği olmuş olsaydı, Türkiye bölünmüş olmalıydı. Sosyal medyaya karşı mesafeli yaklaşmak gerekir. Sosyal medya birtakım gruplar tarafından toplumu yönlendirmek için algı operasyonlarında kullanılır.” diyerek sözlerini tamamladı.