19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1448
  • 6,8785
  • 252.733
  • 91.425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Emin Pazarcı yorumladı: YSK, Türkiye’de hukuk var dedi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul kararını yorumlayan Gazeteci Emin Pazarcı, 'YSK, aldığı bu kararla Türkiye’de hukuk var demiştir. Herkesin yapması gereken şey hukuki olan bu karara uymaktır. Bu işi germenin hiçbir anlamı yok. YSK, olması gerekeni yaptı.' dedi.

  • aksam.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. Yerel seçimlerle ilgili gelişmeleri Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı’ya sorduk. Pazarcı, “YSK, aldığı bu kararla Türkiye’de hukuk var demiştir. Herkesin yapması gereken şey hukuki olan bu karara uymaktır.” ifadesini kullandı.
 
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul kararını aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Emin Pazarcı, “Hukuki olmayan bir kararla elde edilen sonuç hukuki olmaz. Bir kere sandık kurullarının hukuka aykırı olarak oluşmasıyla birlikte bu seçimlerde yok hükmünde olmuştur. Bu seçimler kirlenmiştir.” diye konuştu.
 
İstanbul’da gerçekleşecek olan 23 Haziran seçimleri için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Pazarcı, “YSK, aldığı bu kararla Türkiye’de hukuk var demiştir. Herkesin yapması gereken şey hukuki olan bu karara uymaktır. Onun dışındaki başka birtakım kararlar suç olur. Bu işi germenin hiçbir anlamı yok. Nitekim geçmişte Gezi olaylarında bunu denediler hatta 15 Temmuz’da bile iradeyi esir almaya çalıştılar, bunlar başarılı olamadı. Geldiğimiz noktada da tehditler şantajlar ve birtakım farklı davranışlar sergilenmesi de sonuç vermez, sadece demokrasiye olan inançsızlığı gösterir.” dedi.
 
Bu seçimlerin onaylanmasının hukuk açısından bir facia olabileceğini dile getiren Pazarcı, “YSK, olması gerekeni yaptı. Sosyal medya büyük bir kirliliktir. Şimdi sosyal medya eğer Türkiye’nin gerçeği olmuş olsaydı, Türkiye bölünmüş olmalıydı. Sosyal medyaya karşı mesafeli yaklaşmak gerekir. Sosyal medya birtakım gruplar tarafından toplumu yönlendirmek için algı operasyonlarında kullanılır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

Başkan Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

Başkan Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

YPG/PKK'nın petrol taşıyan tankerleri hava uçuruldu

YPG/PKK'nın petrol taşıyan tankerleri hava uçuruldu

Boykota mı hazırlanıyorlar? CHP kararını verdi

Boykota mı hazırlanıyorlar? CHP kararını verdi

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı
 

POPÜLER HABERLER

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu keşif dünyayı şoke etti! Tam 4 bin 500 yıl geriye gittiler...

Bu keşif dünyayı şoke etti! Tam 4 bin 500 yıl geriye gittiler...

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA