Emine Erdoğan, Afrika Kültür Evi'nin göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı

Emine Erdoğan, himayelerinde 2016'da kurulan Afrika Kültür Evi'nin göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Afrika Evimizin göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. İki kültürün dostluk nişanesi olarak hayata geçirdiğimiz merkezimizin gelecek dönemde de aynı istikrar ve inançla çalışmalarına devam edeceğine inanıyor, yönetime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.