Emine Erdoğan AK Parti'li kadınlarla buluştu

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelde, kadın bakanlar, kadın milletvekilleri, milletvekili eşleri ile teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlarla bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, milletin teveccühüne mazhar olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına değindi.

Makamların emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir." dedi.

AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Kadınlar başarının ortağıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplumun yeni beklentilerinin olduğuna dikkati çekerek, kadınlara siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesi tavsiyesinde bulundu.

"Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir"

Milletvekillerinden özellikle iki konuyu takip etmeleri ricasında bulunan Emine Erdoğan, bu yıl etkin bir şekilde başlayan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm illerde yerleşmesinin, belediyelerin bu sisteme uygun atık yönetimine geçmesinin önemine dikkati çekti.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Mecliste bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır. 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor Hadis-i Şerif." diye konuştu.

Konuşmasını, "Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir. İhtiyaçlarını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım." sözleriyle bitiren Emine Erdoğan, ardından teşkilat mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.