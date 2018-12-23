Emine Erdoğan Çocuk İzlem Merkezi açtı

“Ne aklımız, ne kalbimiz alıyor çocuklara karşı işlenen suçları” diyen Erdoğan dünyada her 3 kız çocuğundan biri ve her 5 erkek çocuğundan biri istismara uğradığını kaydederek, şunları söyledi: “Çocukken istismara maruz kalmış dokuz yetişkinle yapılan röportajda, ‘Ne olsaydı senin için durum farklı olurdu?’ Hepsi ortak bir şekilde şunları söylüyor; ‘Keşke beni dinleyen biri olsaydı. Keşke o zaman başıma gelenleri korkmadan anlatabileceğim bir merkez olsaydı.’ Açılışını yaptığımız Çocuk İzlem Merkezi, tam anlamıyla bu ihtiyacın karşılığıdır. İstismara uğramış çocukların adli ve tıbbi hizmetlerinin tek bir merkezde bir seferde yapılacağı güvenilir adreslerdir.”