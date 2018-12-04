Emine Erdoğan için El Sistema konseri

Emine Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun eşi Cilia Flores de Maduro tarafından özel bir programla karşılandı. Program kapsamında “El Sistema” Emine Erdoğan onuruna bir konser verdi.

10 BİN EĞİTMEN 900 BİN ÖĞRENCİ

Özel bir seçkiden oluşan konserde “Üsküdar’a Gider İken”, “Beraber Yürüdük”, “Sarı Gelin” gibi parçaların yanı sıra İstiklal Marşı da seslendirildi. Emine Erdoğan, bu özel konser için Cilia Flores de Maduro’ya teşekkürlerini iletti. Erdoğan, kendisi için seçilen parçalardan duygulandığını ifade etti. 1975’te Venezuelalı müzisyen Jose Antonio Abreu tarafından kurulan dünyaca ünlü “El Sistema” Orkestrasının, bugün 900 bin öğrencisi bulunuyor. Orkestra, 10 bin eğitmen ile dünyanın farklı coğrafyalarında da örnek alınan bir “yetenek eğitim sistemi” olarak tanınıyor.