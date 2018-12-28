Emine Erdoğan, Sudan Eğitim Bakanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile bir araya geldi.
Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile kadının güçlendirilmesi, kadın sorunları ve eğitim konusunu ele aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Abdalla, eğitim alanındaki iş birliklerinden dolayı Emine Erdoğan’a memnuniyetini bildirdi. Abdalla, Türkiye’nin Sudan’a sağladığı destek için Emine Erdoğan’a teşekkür etti.
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