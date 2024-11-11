Emine Erdoğan: Yarınlara yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı.

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum.

Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün. "