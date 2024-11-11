İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,361
  • EURO
    36,7459
  • ALTIN
    2949.84
  • BIST100
    9242.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Emine Erdoğan: Yarınlara yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz
Politika

Emine Erdoğan: Yarınlara yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Erdoğan mesajında 'Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Yarınlara yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı.

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum.

Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün. "

  • EmineErdoğan
  • MilliAğaçlandırma
  • YeşerenYaşam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.