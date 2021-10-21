Emine Erdoğan'a iftira atmışlardı! Sputnik özür diledi

21 Ekim 2021 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:13

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddiası ortaya atılmıştı.

İddia, Youtube'da yayın yapan Sputnik Türkiye kanalındaki "Ali Çağatay'la Seyir Hali" programında ve Halk TV yayınında dillendirilmişti.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sputnik programcısı Ali Çağatay, bugünkü yayınında haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve özür diledi.

Çağatay, "Bunun böyle olmadığını bugün bize bildirildi. Atık meselesinde yanlış yapan biziz. Kendisinden özür diliyoruz" dedi.

BAKANLIĞA BAĞLI

Sıfır Atık Projesi'nin daha ileriye taşınması, içeçek ambalajlarının depozito iade sistemi dahilinde etkin bir şekilde toplanması amacıyla 24 Aralık 2020'de Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Ajans, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet yürütecek.