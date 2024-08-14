Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor" dedi.

Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.



Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.



AK Parti'nin 23'üncü yaşı,... pic.twitter.com/xN1pyA4DWo — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 14, 2024

Erdoğan ayrıca, "Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti'nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!" ifadelerini kullandı.