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  • Emine Erdoğan'dan 23. kuruluş yıl dönümü paylaşımı: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor
Politika

Emine Erdoğan'dan 23. kuruluş yıl dönümü paylaşımı: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor' dedi.

Star Gazetesi14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 23. kuruluş yıl dönümü paylaşımı: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti'nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!" ifadelerini kullandı.

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